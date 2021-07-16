تونس تشكر المغرب لإرساله 3 طائرات جديدة من المساعدات لمواجهة كورونا

جددت الرئاسة التونسية شكرها إلى المملكة المغربية بعد إرسال 3 طائرات عسكرية من المغرب لدعم تونس في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في ظل الوضع الوبائي الراهن في البلاد وتفشي الجائحة وارتفاع أعداد الإصابات في تونس لا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حلّت، اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي، 3 طائرات عسكرية مغربية في إطار الجسر الجوي الذي أقرّته المملكة المغربية الشقيقة لتركيز مستشفى ميداني بتونس في إطار دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19".

وأضاف البيان التونسي: "في هذا الإطار، تُجدّد رئاسة الجمهورية الإعراب عن جزيل شكرها وبالغ امتنانها للمملكة المغربية، قيادة وشعبًا، على هذا المدّ التضامني الذي يُرسّخ وشائج الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي وقتٍ سابق، أرسلت المملكة المغربية أمس الخميس، طائرتان عسكريتان في إطار جسر جوي مغربي لتركيز مستشفى ميداني لمعاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيانها أمس، أن هذه المبادرة النبيلة تترجم وشائج الأخوة القائمة بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، وعلاقات التضامن والتآزر الراسخة بين الشعبين الشقيقين التونسي والمغربي.

وتوجهت رئاسة تونس بجزيل الشكر وفائق التقدير للمملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعبًا على هذا المد التضامني الأخوي.

مساعدات عربية لتونس

وتأتي المساعدات المغربية الأخيرة ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها الدول العربية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أرسلت مصر حتى الآن، 6 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.