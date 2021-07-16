«صحة مطروح»: إنهاء العمل داخل عناية العزل فى المستشفى العام

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه تم أمس إنهاء العمل داخل عناية العزل بمستشفى مطروح العام، وتم الاستعداد لعودتها للعمل كعناية مركزة لأمراض القلب بعد تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال البلتاجي، في بيان الجمعة، إنه في مايو 2021 ومع بدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت عناية العزل في العمل بقوة ٨ أسرّة مجهزة بشاشات مونيتور وأجهزة تنفس صناعي وجميع المستلزمات والواقيات الخاصة بالتعامل مع حالات كورونا.

وأكد أنه تم تقديم الرعاية الطبية لـ٧٨ حالة حرجة بلغت نسبة الشفاء والتعافي ٨٧%، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية في مستشفى مطروح العام على ما بذلوه من جهد خلال فترة التعامل مع الموجة الثالثة لكورونا.

ووجّه وكيل صحة مطروح بجرد العناية وتعقيمها طبقاً لمعايير مكافحة العدوى، وصيانة الأجهزة، ورفع كفاءة المكان للاستعداد للعمل كعناية مركزة لأمراض القلب.