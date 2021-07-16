الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو الرئاسي عن سجناء بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بشأن العفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، وعيد الأضحى المبارك.

كيفية التقديم للحصول على العفو الرئاسي

على الشخص الراغب في التقديم على العفو الرئاسي التوجه إلى لجنة العفو الرئاسي وعنوانها: 57 شارع مصدق الدور السادس، أو الذهاب إلى مقر مصلحة السجون لتقديم طلب بذلك مرفقا به حسن السير والسلوك.

يقدم طلب من الموظفين المتواجدين للحصول على العفو، ثم يتسلم استمارة ويقوم بكتابتها وبها رقم القضية واسم الشخص المطلوب الحصول على عفو رئاسي له.

الأوراق المطلوبة عند التقدم بطلب للحصول على العفو الرئاسي

اكتب في الاستمارة رقم القضية فقط.

أذكر أسبابك الخاصة بالمسجون وظروفه سواء الاجتماعية أو الصحية.

ارفق شهادة حسن السير والسلوك بطلب التقديم للحصول على العفو.

الشروط التي يجب توافرها عند طلب عفو رئاسي عن المساجين

ويكون التقديم للحصول على العفو الرئاسي متاحا للجنائي والسياسي.

كما لا يشترط قضاء مده معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو.

كما لا يشترط لتقديم طلب العفو الرئاسي وجود صفة في تقديم الطلب وإنما يكفي توكيل خاص من المسجون للشخص.

يكون التقديم للعفو الرئاسي مرة واحدة فقط.

وعلى من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحصل على استجابة أو لم يجري الإفراج عن المسجون بعد تقديم الطلب، ووجد بالكشف الإفراج عن بعض المساجين ممن في نفس موقفه، أن يتظلم أمام الجهة المختصة، ويطعن أمام مجلس الدولة.