الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو الرئاسي عن سجناء بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

المحكوم عليهم
المحكوم عليهم

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بشأن العفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، وعيد الأضحى المبارك.

كيفية التقديم للحصول على العفو الرئاسي

على الشخص الراغب في التقديم على العفو الرئاسي التوجه إلى لجنة العفو الرئاسي وعنوانها: 57 شارع مصدق الدور السادس، أو الذهاب إلى مقر مصلحة السجون لتقديم طلب بذلك مرفقا به حسن السير والسلوك.

يقدم طلب من الموظفين المتواجدين للحصول على العفو، ثم يتسلم استمارة ويقوم بكتابتها وبها رقم القضية واسم الشخص المطلوب الحصول على عفو رئاسي له.

الأوراق المطلوبة عند التقدم بطلب للحصول على العفو الرئاسي

اكتب في الاستمارة رقم القضية فقط.

أذكر أسبابك الخاصة بالمسجون وظروفه سواء الاجتماعية أو الصحية.

ارفق شهادة حسن السير والسلوك بطلب التقديم للحصول على العفو.

الشروط التي يجب توافرها عند طلب عفو رئاسي عن المساجين

ويكون التقديم للحصول على العفو الرئاسي متاحا للجنائي والسياسي.

كما لا يشترط قضاء مده معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو.

كما لا يشترط لتقديم طلب العفو الرئاسي وجود صفة في تقديم الطلب وإنما يكفي توكيل خاص من المسجون للشخص.

يكون التقديم للعفو الرئاسي مرة واحدة فقط.

وعلى من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحصل على استجابة أو لم يجري الإفراج عن المسجون بعد تقديم الطلب، ووجد بالكشف الإفراج عن بعض المساجين ممن في نفس موقفه، أن يتظلم أمام الجهة المختصة، ويطعن أمام مجلس الدولة.

العفو الرئاسي عيد الأضحى المبارك الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة العفو الرئاسي العيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد

إيطاليا وسويسرا توجهان مساعدات طبية لدعم تونس فى مواجهة كورونا

بتكلفة 1.7 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الصفا والمروة في «السباعية» بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى