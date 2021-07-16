الدفاع الأفغانية تُعلن مقتل ما يزيد على 200 من عناصر «طالبان»

تصاعدت التوترات بين القوات الأفغانية وحركة طالبان، اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل أكثر من 200 عنصر من طالبان.

وشنت قوات الجيش الأفغاني الجمعة عملية عسكرية ضد مقاتلي طالبان لاستعادة السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان، حسبما أعلنت الشرطة، فيما أكد شهود عيان اندلاع "اشتباكات عنيفة".

وهذه المعارك تأتي غداة الإعلان عن مقترح من الحركة المتطرفة لوقف إطلاق النار ثلاثة أشهر، في مقابل الإفراج عن الآلاف من مقاتليها المحتجزين في السجون الأفغانية.

دارت الجمعة اشتباكات بين الجيش الأفغاني ومقاتلين من حركة طالبان إثر شن القوات الحكومية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

وصرح المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار (جنوب) جمال ناصر بركزاي "القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين".

بدورهم أكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسية للبلدة الحدودية. وفي هذا الشأن، قال أحد الأهالي في سبين بولداك ويدعى محمد ضاهر إن "هناك اشتباكات عنيفة".

ويعالج العشرات من جرحى طالبان في مستشفى باكستاني قرب الحدود، بعد قتال ضار طوال الليل. وفي السياق، قال الملا محمد حسن الذي عرف عن نفسه بأنه من مقاتلي طالبان قرب شامان في باكستان والواقعة على مسافة 5 كيلومترات من الحدود "قتل شخص وجرح العشرات من مقاتلينا".

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان مفاوض حكومي أفغاني أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف متمرد محتجزين في سجون البلاد.

باكستان متهمة بدعم طالبان

وفيما كثفت العواصم الإقليمية جهودها لإقناع الأطراف المتحاربة بالحوار، اشتدت حدة الحرب الكلامية بين حكومة كابول وإسلام آباد بعدما اتهم نائب الرئيس الأفغاني الجيش الباكستاني بتقديم "دعم جوي لطالبان في مناطق معينة".

في المقابل، نفت باكستان الاتهامات الأفغانية وأصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه أن البلاد "اتخذت الإجراءات الضرورية داخل أراضيها لحماية قواتنا وسكاننا". مضيفا "نعترف بحق الحكومة الأفغانية في اتخاذ إجراءات على أراضيها السيادية".

ومع استمرار الاشتباكات، أعلنت باكستان الخميس أنها ستعقد مؤتمرا خاصا بشأن أفغانستان في إسلام آباد نهاية الأسبوع، رغم عدم دعوة مسؤولي طالبان.

كما أن هناك مؤشرات على أن المحادثات الرسمية في الدوحة المتوقفة منذ أشهر يمكن أن تستأنف. وقال مساعد للرئيس الأفغاني أشرف غني لوسائل إعلام محلية إن حكومته طلبت تأجيل المؤتمر المقرر في إسلام آباد لأن المفاوضين في طريقهم إلى قطر.