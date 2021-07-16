من الرقص إلى الإطلالة المميزة.. مشاهد من خطوبة كارولين عزمي

على مدار الساعات القليلة الماضي تصدرت الفنانة كارولين عزمي قائمة الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة مساء أمس عقب إعلان خطبتها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى بيشوى سمير ويليم، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين للعروسين.



-صور الخطوبة



تصدرت صور الثنائي قائمة الأكثر بحثا وترندات مواقع التواصل الاجتماعي حيث خضع الثنائى كارولين وبيشوى لجلسة تصوير مميزة احتفالا بخطبتهما ونالت الصور استحسان عدد كبير من الجمهور كما نشرت كارولين الصور عبر حسابها الشخصي مدونة عليه "فرحة قلبي".



-إطلالة بسيطة



وأطلت “كارولين” في الحفل بفستان أبيض ستان مطعم باللولي ومفتوح من الجنب، وكان المكياج بيد زينة النجار وشعر ألفريد ومينا.

-رقص كارولين مع والدتها



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة الشابة كارولين عزمي أثناء رقصها مع والدتها بحفل خطوبتها.

-ولاء شريف



وكان من أبرز الحضور الفنانة ولاء شريف حيث وظهرت وهي ترقص مع كارولين وسط تصفيق من الحضور، وذلك على نغمات أغنية "خطوة" للفنان مصطفى حجاج كما احتفت الفنانة ولاء الشريف بخطبة بكارولين عزمي ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك#أخت_العروسة".

ويذكر أن كارولين عزمي ممثلة مصرية شابة تخرجت من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت أولى خطواتها الفنية من خلال مسلسل الأب الروحي 2017 بدور سلمى العطار، وايضا بفيلم الديزل 2018 كما نالت شهرة واسعة على دور هاجر في مسلسل أبو العروسة.

جدير بالذكر أن حفل خطوبة كارولين عزمي أثار جدلا كبيرا بين الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا للإطلالة المميزة التي أطلت بها كارولين.