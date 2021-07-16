رئيس الوزراء العراقي: الوفاء بالوعد والقبض على قتلة هشام الهاشمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اعتقال قتلة هشام الهاشمي، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية قبضت على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وتابع:"من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

أفادت وسائل اعلام عراقية، اليوم، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيعلن مساء اليوم عن القبض على قتلة الباحث الأمني هشام الهاشمي.

ووفقا لمصادر، فإن أحد القتلة الذين ستعرض اعترافاتهم، يعمل ضابطا في وزارة الداخلية العراقية.

يذكر أن مسلحين اغتالوا الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.

نظمت مجموعة من الصحفيين العراقيين في بغداد مساء الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية في الذكرى الأولى لاغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

يشار غلى ان زملاء وأصدقاء الباحث الهاشمي نظموا وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد ورفعوا صوره في الذكرى الأولى لاغتياله.

وطالب زملاء الهاشمي الحكومة العراقية بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وفي السادس من يوليو 2020 اغتيل الباحث الأمني البارز هشام الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد على يد مسلحين مجهولين.

ورغم أن رئيس الحكومة العراقية الذي زار عائلة الهاشمي في التاسع من يوليو 2020 وعد بالكشف عن الجناة خلال أيام، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ولاقى اغتيال الهاشمي ردود فعل شعبية وسياسية ودولية كبيرة.

