أمين «حماة الوطن» بأسيوط: تصريحات الرئيس السيسى قوية وأراحت المصريين

قال النائب مصطفي بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية مبادرة "حياة كريمة"، كانت قوية وصارمة وأجابت بوضوع حول قلق المصريين حول سد النهضة الذى يشغل تفكير المصريين وأن القلق أكثر لا يليق بالمصريين.

وأوضح "بدران"، أن تصريحات الرئيس السيسي بعثت برسائل كثيرة كانت في غاية الأهمية للداخل والخارج أبرزها أننا نحترم التنمية لدى إثيوبيا، ولكن في إطار عدم المساس بمصالح مصر المائية، وشدد السيسي على أن الخيارات كلها مفتوحة ونبني أفضل من الاختلاف والصراع.

وأشار بدران شارك الحزب بقوه بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى شهد عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد بدران نجاح الرئيس بأطلاق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وذلك خلال احتفالية كبرى باستاد القاهرة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجنوح للسلام لا يعنى مطلقاً المساس بمقدرات مصر، وتابع: "المساس بمقدرات مصر خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، الجنوح للسلام لا يعنى أنه سماح بالمساس بمقدرات مصر".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى: "لن نسمح لأى من كان أن يقترب منه.. وفى سبيل الحفاظ عليه خيرات متعددة نقررها طبقاً للموقف والظروف".