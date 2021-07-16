الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومية للاستشعار من البعد» تبدأ تدريب 1500 طالب بالجامعات 

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول بدء الهيئة فعاليات التدريب الصيفي بالنظام الإلكتروني لعدد 1500 طالب من مختلف الجامعات المصرية، على يد صفوة من أساتذة الهيئة بمختلف تخصصاتهم، باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وبرامج تحليل صور الأقمار الصناعية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وربط العلوم النظرية بالعلوم التطبيقية؛ بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت الدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة، إلى أن الهيئة تتعاون مع الجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل الطلاب على تكنولوجيا الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية؛ بما يؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل، فضلاً عن نشر الوعي بثقافة الاستشعار من البعد. 

ومن ناحية أخرى، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول فتح باب التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس المتفوقين STEM.

وتأتي هذه المنح في إطار الدفعة الثانية من برنامج المنح ضمن الاتفاقية المصرية الأمريكية، والتي تم توقيعها بين حكومتى مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "اتفاقية التعليم العالي المصرية الأمريكية".

وأكد  أنه وفقًا للاتفاقية سيتم تقديم 140 منحة دراسية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الآتية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة،  جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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