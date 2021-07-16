قبل الأضحى.. شوارع الوارق تتحول لشوادر مفتوحة للخراف (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى الذي يهل علينا الثلاثاء المقبل، حيث تعد اللحوم الحمراء والضأن من أساسيات الاحتفال ووجبة أساسية على مدار أيام العيد، ما جعل مشهد انتشار الخراف بالشوارع أمر معتاد خاصة قبل قدوم الأضحى.

وبدأت شوادر الخراف والماشية في الظهور بالشوارع العامة والميادين المختلفة، لتبدأ حركة البيع والشراء حيث يعتبر التجار تلك الأيام موسم خاص لهم، ما جعل شوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة أن تتحول لشوادر مفتوحة لبيع الخراف والماشية.

وقال محمد عبدالعزيز، صاحب أحد الشوادر الموجودة بشوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه قبل قدوم عيد الأضحى بمدة كافية ما يقرب من شهر يبدأ في التحضير وافتراش أحد الشوارع بالماشية والخراف ليبدء حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أنه موسم ينتظره البائعين من العام للآخر.

واستكمل حديثه بأن حركة البيع والشراء تظل مستمرة حتى خلال أيام عيد الأضحى حيث أن بعد صلاة العيد مباشرة يجوب بعض التجار الشوارع لعرض الخراف والماشية وبيعها على المواطنين.

أضاف رجب عادل صاحب أحد الشوادر أن ليس جميع التجار لديهم المقدرة على تأجير محل جزارة أو المشاركة فيه مما يجعل الشوارع هي الوسيلة الوحيدة للمشاركة في موسم الأضاحي، لافتا إلى أن الأسعار متباينة بين خراف وغيره إلا أنها تبدأ بـ3000 آلاف جنيها وهناك بعض الماشية يصل أسعارها لـ7 آلاف جنيه.

أوضح عبدالصمد محمد، صاحب إحدى الشوادر، أن أمكانهم معروفة بالمنطقة فكل عام معروف مكان التجار والذي استقله منذ عديد من السنوات واعتاد على التواجد فيه ما يجعل كل تاجر والأخر يحترم مكان الأخر، مؤكدًا أن عيد الأضحى الماضي لم يشهد مبيعات بالقدر المطلوب فكافة التجار سواء محال أو شوادر كانوا يعانوا من حالة ركود شديدة.

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