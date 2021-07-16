الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

آخر أخبار إجازة عيد الأضحى 2021 ومواعيد الإجازة

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

آخر أخبار إجازة عيد الأضحى 2021.. يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة ما يدور حولهم عن آخر الأخبار حول العيد، ومتابعة كل ما هو جديد في جميع التخصصات.

آخر أخبار إجازة عيد الأضحى 2021

بعد إطلاق مشروع التطوير للريف المصري وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من خلال مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، ومن المقرر أن تبدأ أجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 24 يوليو، وتصبح الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر بالوزارات وجميع المصالح الحكومية وجميع الهيئات العامة ووحدات إدارة المحليات وجميع شركات القطاع العام والأعمال العام، بالإضافة إلى استمرار أعمال الثانوية العامة وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2021 فى البنك المركزي

فيما أعلن بنك المركزي المصري، أن اليوم الأحد الموافق 18 يوليو يوم عمل للبنوك، وأن تبدأ الإجازة لعيد الأضحى المبارك في العام الهجري 1442 بدءا من يوم الإثنين القادم.

وذكر بيان الصحفى منذ بضع ساعات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات التعطيل للعمل في جميع بنوك العاملة بمصر بدءا من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو لمدة 4 أيام، ويصبح يوم الأحد الموافق 18 يوليو يوم عمل للبنوك، ولذلك تنتهي الإجازة لعيد الأضحى يوم الخميس 22 يوليو.

وأكد البنك المركزي المصري أن من المفترض أن يستأنف البنك العمل منذ صباح يوم الأحد الذي يوافق 25 يوليو.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

ببنما صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن المنح للعاملين بالقطاع الخاص الإجازة و تكون مدفوعة الأجر بدءا من يوم الإثنين 19 يوليو حتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو القادم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

وقال وزير القوى العاملة إن الوقوف بجبل عرفات أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، الثورة 23 يوليو الإجازة بأجر كامل لجميع العاملين بالقطاع الخاص.

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وتابع سعفان أنه يتاح لصاحب العمل أن يشغل العاملين فى هذه الأيام، إذا حكم ظروف العمل ذلك، ووفقا يستحق فى هذه الحالة، والاضافة إلى أجره عن هذا الأيام، ويحتسب هذا الأجر.

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وائل لطفي

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