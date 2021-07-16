القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، برقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1442هـ جاء فيها:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

إنه لمن دواعى سرورى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة المباركة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة حراسًا أمناء مستعدين للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن وقدسية أراضيه محافظين على مقدرات ومكتسبات شعب مصر العظيم.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.