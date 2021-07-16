ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بشبين الكوم فى المنوفية

شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين وشرطة المسطحات، حملة تفتيشية مكبرة بأحد المصانع لتصنيع اللحوم المجمدة بقرية شنوان بمركز شبين الكوم، أسفرت عن ضبط 1500 كجم لحوم مجمدة ومجهولة المصدر معبأة فى كراتين ومدون عليها بيانات يسهل محوها والتلاعب بها، بالإضافة إلى 167 كجم لحوم مفرومة ومجمدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما تم ضبط 75 شيكارة مجهولة المصدر مدون عليها "بروتين صويا" تستخدم فى خلط اللحوم المفرومة، و80 كجم عسل نحل مجهول المصدر ومعبأ فى برطمانات، بالإضافة إلى 10 آلاف استيكر ورقى.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة جنح مركز شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.