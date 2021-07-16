الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وشقيقه غرقًا في نيل جزيرة الدهب بالجيزة

غرق
غرق

لقى شاب وشقيقه مصرعهما غرقا في نهر النيل بمنطقة جزيرة الدهب بالجيزة، وتجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثتيهما. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا من اهالي جزيرة الذهب بدائرى قسم شرطة الجيزة بتعرض شقيقين للغرق بنهر النيل، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة لفحص ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن شاب وشقيقه طفل نزلا للاستحمام بنهر النيل ولعدم اجادتهما السباحة جرفهما التيار ولقيا مصرعهما غرقا. 

وتواصل قوات الانقاذ النهري عملية البحث عن الجثتين لانتشالهما من نهر النيل حيث يمشط رجال الانقاذ النهري المسطح المائي بينما يغطس رجال الضفادع البشرية للبحث عنهما، وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونجحت قوات الانقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل بأطفيح.

شاب شقيقة مصرع غرقا نهر النيل جزيرة الدهب الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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