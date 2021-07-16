لطيفة تعد جمهورها بأغنية جديدة بشرط

تحرص المطربة التونسية لطيفة على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر، فتشارك دائمًا لحظات حياتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتفاعل معها الجمهور.

وشاركت لطيفة صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، لتعلن عن نيتها لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد استقرار الأوضاع الصحية والوبائية في تونس بسبب جائحة فيروس كورونا، وعلقت عليها قائلة: "أنا بس اطمن على تونس وعلى أهلي في تونس وإن شاء الله أوعدكوا تسمعوا أغنية جديدة تفرحوا بيها، وأنا عندي أمل الحمد لله إن الحياة بدأت تكون أحسن عشان أهلي في تونس يفرحوا بها معانا وتعجبهم".

يُذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي.

وأغنية “رد الباب وغرب” وقررت لطيفة أن تكون جميع مشاهد الفيديو كليب أغنية "رد الباب وغرب" من حفلاتها التي أحيتها خلال العام الماضي في تونس، وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدات عالية.

كانت الفنانة التونسية أطلقت مؤخرص على تويتر هاشتاج تونس تستغيث وقالت: “يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلى إحنا فيه”.

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إرسال 31 طنًا و566 كيلو من المساعدات الطبية إلى دولة تونس، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي بدولة تونس الشقيقة، خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتضم شحنة المساعدات 1500 جرعة «ريمدسفير» لعلاج مرضى فيروس كورونا، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين طبي، فضلاً عن 200 ألف ماسك جراحي، و20 ألف ماسك عالي الكفاءة، و20 ألف علبة قفازات «لاتكس»، و100 جهاز Pulseoxymeter لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، كما تضم الشحنة (20 مضخة محاليل، 20 سرنجة محاليل، 20 شفاط، 40 مونيتور، 10 أجهزة لتوليد الأكسجين «هاي فلو نيزل»).