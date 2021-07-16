الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري العاشر» تستعرض أهمية تدشين مصانع خاصة بمستلزمات الإنتاج

مستثمرو العاشر من
مستثمرو العاشر من رمضان

أشاد الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بتوجيهات الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة أعداد المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تدشين المدن الجديدة والاهتمام بزيادة المشروعات القومية.

وأضاف عارف في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك توجه من المستثمرين والحكومة بزيادة أعداد المصانع والمجمعات الصناعية الخاصة بمستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، نتيجة لما شهده القطاع الصناعي من تضرر كبير خلال جائحة فيروس كورونا عند إغلاق الاستيراد والتصدير.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن هذا النوع من الصناعات يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دوره الهام في زيادة فرص العمل، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على التصدير للخارج، والتقليل من الواردات، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية دور المصانع الخاصة بمستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن معظم مستلزمات الإنتاج نستوردها من الصين والهند. 

وفي السياق، شدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية وضع استراتيجية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات بجانب المساندة وتقليل التكلفة على المصانع، مطالبًا بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض وبين الجهات المختلفة.

ولفت إلى أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب الاهتمام برفع جودة المنتج المصري، وخفض تكاليف المدخلات على الصناعة كالغاز والكهرباء.

جدير بالذكر أن الدكتور سمير عارف أكد على ضرورة وضع   المستثمر استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار فى كل صناعة أولا، لافتا إلى أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى ويكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر، وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية. 

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وائل لطفي

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