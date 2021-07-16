الحرائق والجفاف يهددان غرب الولايات المتحدة وكندا

من المقرر أن تضرب الموجة الحارة الرابعة خلال 5 أسابيع غرب الولايات المتحدة وكندا في نهاية هذا الأسبوع ، مما أدى إلى تفاقم حرائق الغابات التي تجتاح بالفعل منطقة أكبر من رود آيلاند حيث أن الجفاف ودرجات الحرارة القياسية المرتبطة بأزمة المناخ تضرب المنطقة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ان موجة الحر الوشيكة تأتي في الوقت الذي تكافح فيه 12 ولاية بالفعل من 71 حريقًا نشطًا.

وتبلغ مساحة الحريق مجتمعة حوالي 1562 ميلًا مربعًا (4047 كيلومترًا مربعًا) ، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.

ولا يزال أكبر حريق حتى الآن هو حريق Bootleg في جنوب وسط ولاية أوريجون، والذي كان مشتعلًا لمدة تسعة أيام ودمر منطقة أكبر من مدينة نيويورك دون أي إشارة إلى توقفه، واعتبارًا من صباح الخميس، تم احتواء الحريق بنسبة 7 ٪ فقط ولا يزال السبب غير معروف.

ووصف تيم مكارلي لوكالة أسوشيتيد برس اضطراره للفرار من منزله في منطقة ريفية شمال بلي، حيث قال: "كان العمدة هناك وقالوا، إذا لم تخرج من هنا الآن ، فسوف تموت، كنا نركض مثل الدجاجة ورأسها مقطوع ، ونلقي بأشياء في السيارة، ثم نقول ، حسنًا ، هذا كل شيء ، علينا الذهاب ".



وتم إخلائهم من ألسنة اللهب التي كانت على بعد 5 أقدام (1.5 متر) من منزلهم.

كما اشتعلت العديد من الحرائق الكبيرة في شمال كاليفورنيا، بما في ذلك حريق ديكسي، الذي اندلع يوم الأربعاء ونما إلى أكثر من 2250 فدانًا، بالقرب من المكان الذي مزق فيه حريق كامب فاير 2018 المميت مدينة بارادايس.

وتجاوز عدد الأفدنة المحترقة في كاليفورنيا هذا العام بالفعل الرقم الذي اشتعل في هذا الوقت من العام الماضي ، والذي سجل أيضًا رقماً قياسياً في الولاية، بحلول نهاية عام 2020 ، تم حرق ما يقرب من 4.1 مليون فدان.

واشتعلت حرائق الغابات المستعرة بسبب موجة من درجات الحرارة الاستثنائية عبر المنطقة الغربية إلى جانب الجفاف المطول الذي أدى إلى جفاف الغطاء النباتي.

وأصبح الغرب أكثر دفئًا وجفافًا في العقود الأخيرة نتيجة لأزمة المناخ ، مما أدى إلى تسارع الحرائق وجعل مهمة السيطرة عليها أكثر صعوبة، ويعاني أكثر من 60٪ من غرب الولايات المتحدة من جفاف استثنائي أو شديد - وهو أعلى تصنيف منذ أن بدأت السلطات في مراقبة الظاهرة قبل 20 عامًا. ووصلت درجات الحرارة أيضًا إلى مستويات تاريخية ، حيث سجلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي 585 رقمًا قياسيًا في آخر 30 يومًا.