الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قروض مبادرة «مشروعك» تصل إلى مليارين و426 مليون جنيه في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قال  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بلغت 2 مليار و426 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل  26 ألفا و570 مشروعاً استثماريا متنوعاً (تجاري - صناعي - زراعي - خدمي) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 74 ألف و 75 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. 

وأشار وفقا لبيان للمحافظة اليوم، إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ "مشروعك"، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعاية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية، وفقاً لسياسات البنك الائتمانية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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