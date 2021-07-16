لجمالك.. بالتقشير والماسكات الطبيعية اكتشفِ سر جمال بشرة الكوريات

تنجذب جميع الفتيات الى شكل بشرة النساء الكوريات لإنهن يتمتعن ببشرة نضرة ومشرقة ولا يظهر عليها ايا شكل من أشكال العجز ابدًا، ودائما تتساءل النساء حول سر جمالهن وسر عنايتهن ببشرتهن تتحدث اليوم للدستور خبيرة التجميل سارة عبد القوي عن الروتين الكوري للعناية بالبشرة، وكيفية القيام به للحصول على بشرة نضرة ومشرقة وصافية مثل النساء الكوريات.

- روتين البشرة الكوري:

أول النصائح التي يجب الانتباه اليها عند العناية بالبشرة على الطريقة الكورية هي إزالة المكياج جيداً عن بشرة الوجه خاصة قبل النوم وفي نهاية اليوم لان رواسب المكياج التي تظل متبقية وعالقة على البشرة تكون مضرة جدا لها، وتسبب ظهور العديد من الشوائب على البشرة وتجعل الشيخوخة تظهر عليها مبكرا، فضلا عن التجاعيد التي تظهر حول العيون والفم والبقع السوداء وتسبب بعد ذلك بعض الحفر لذلك يجب ازالة المكياج بشكل صحيح قبل الذهاب الى النوم.



- تنظيف البشرة:

أيضاً من الخطوات الأساسية في الروتين الكوري للبشرة هو التنظيف العميق الذي يساعد على التخلص من السموم المتراكمة في مسام الوجه، مما يساهم في تجدد الخلايا الجلدية وتنشيط الدورة الدموية ، وبالتالي تحافظ البشرة على شبابها ونضارتها وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

- تقشير البشرة:

تقشير البشرة من اهم الخطوات ضرورية خلال تطبيق الروتين الكوري للبشرة، حيث انه يساعد على التغلغل الى عمق البشرة والتخلص من جميع الشوائب، و يساهم في التخلص من الخلايا الجلدية الميتة التي تعيق تجدد البشرة وتمتعها بالشباب ويؤخر ظهور الشيخوخة المبكرة.

- الترطيب:

إحدى الخطوات المهمة جداً في الاهتمام بالبشرة على الطريقة الكورية هو الترطيب المستمر، لان هذا الروتين يركز على الحفاظ على رطوبة البشرة الدائم لحمايتها من الجفاف الذي يمكن ان يؤدي إلى التقشر الغير صحي والتشققات لذلك ينصح بوضع الكريمات المرطبة بانتظام مع شرب كميات كبيرة من الماء على ندار اليوم لا تقل عن ٨ اكواب كبيرة.

- وضع الماسكات:

وصع الماسكات على بشرة الوجه بشكل دائم من اهم الخطوات التي يجب على النساء اتباعها للتمتع ببشرة مشرقة وينصح باستعمال الأقنعة الطبيعية التي تزيد من توفير العناصر الغذائية للجلد، وبالتالي تعالج الشوائب وتوحد لون البشرة وتغذيها لتحافظ على إشراقتها.