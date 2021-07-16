موسى مصطفى موسى: الرئيس السيسي أكد بحث مصر عن حقوقها المائية بـ«القانون»

صرح المهندس موسى مصطفى موسى، بأن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول لـ"حياة كريمة" عن سد النهضة أكدت أن مصر تبحث عن حقوقها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية والمتعارف عليه بشكل عادل يضمن كافة حقوق الجميع.

وأكد موسى مصطفى، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للأشقاء في القارة الأفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكافة المجالات موضحا أن الرئيس السيسي كلمته جاءت قوية وحاسمة ومطمئنة.

وألمح موسى مصطفى إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تقبل المساس بنقطة مياه وأن الشعب يجب ألا يقلق ويطمئن وهو ما يؤكد شعور الرئيس السيسي بشعبه وقلقه وبالتالي كلمته طمأنت الشعب المصري تجاه مصيره وحياته وقضية لا تقبل النقاش بل الحسم.

من جهته، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل من المشروع الوطني حياة كريمة والنجاحات التي تخطو فيها الدولة بثبات ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسعى للتنمية بكل أشكالها وأولها بناء الإنسان بهدف إرساء دولة مدنية تنموية حديثة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن استهداف رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لأكثر من "أربعة آلاف" قرية وما يتجاوز 80 مليون مواطن، يأتي ضمن الإطار التنموية الشاملة التي تتماشي مع أهداف ثورة شعب حالم وزعيم صاحب رؤية ليتحقق حلم جديد لأجل بلادنا العزيز.

وأكد أن تبني الرئيس رعاية اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يعطى دفعة قوية وجديدة للشباب المصري ويأتي من إيمانه بقدرات الأجيال لتوظيف كل الجهود في خدمة الوطن وفتح آفاق متجددة بعد تجارب البرامج الرئاسية والمؤتمرات الشبابية ليواصل أول رئيس يثق ويساند الشباب إشراك الأجيال في التنمية وتحقيق الرؤى الطموحة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس كاشفا كالعادة للجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي والإدارة الناجحة القائم على الاحترام وإعلاء القوانين، ولاسيما أن مصر باتت تملك جميع الأدوات التي تعزز تحقيق إرادتها وحماية وصون مقدراتها.