الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحفاظ على الطرق والممتلكات.. خطة لحماية وادي طابا من السيول

الحماية من أخطار
الحماية من أخطار السيول

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، فى تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية، خاصة في المحافظات المعرضة لها ومنها البحر الأحمر وسيناء. 

 خطة أعمال للحماية من أخطار السيول 

وواصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع حماية وادى المالحة الريانة w15 وحماية مدينة طابا من أخطار السيول، حيث يتم تنفيذ أعمال مباني الدبش والكحلة وإنشاء سد إعاقة، وذلك للحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق الرئيسية والإستثمارات وممتلكات المواطنين بهذه المناطق. 

بحيرات صناعية وحوائط التوجيه للحماية 

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ عدة أعمال لمواجهة الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وذلك تجنبًا لحدوث أي أزمات وتقليل المخاطر الناجمة عنها، وأعمال منشآت الحماية مثل إنشاء البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه ومنشآت الحماية المختلفة.  

وأكد وزير الرى، المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ لجميع الأعمال. 

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لحماية الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة والمنشآت السياحية والطرق الرئيسية بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وذلك ضمن خطة أعمال العام المالى الجديد وفى إطار الخطة القومية للموارد المائية والري. 

يذكر أن منشآت الحماية من السيول تصل إلى  1440، بعدة محافظات منها شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح، وذلك لحماية الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة والمنشآت السياحية والطرق الرئيسية.

حماية وزارة السياحية مخاطر مشروعات استثمارات المياه الجوفية أخطار السيول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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