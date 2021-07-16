المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تغير المناخ وراء ارتفاع درجات الحرارة

قالت المنظمة العالمية للارصاد الجوية على لسان المتحدثة باسمها كلير نوليس إن تغير المناخ وراء السلسلة غير المسبوقة طويلة الأمد من موجات الحرارة المسجلة فى الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى .

وأشارت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف - إلى ان أنماط الطقس فى نصف الكرة الشمالى بأكمله قد اظهرت أنماطا كوكبية متموجة غير عادية فى هذا الصيف بما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والبرد والرطوبة بشكل غير مسبوق فى أماكن مختلفة .

ولفتت نوليس إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت فى حدوث فيضانات مدمرة تسببت فى سقوط عشرات الضحايا فى غرب أوروبا فى الوقت الذى تعانى أجزاء من الدول الاسكندنافية من موجة حارة دائمة كما تسببت الحرارة غير المسبوقة فى غرب أمريكا الشمالية أيضا في حرائق الغابات المدمرة ونوهت المتحدثة الى ان بعض أجزاء من أوروبا الغربية تلقت ما يصل الى شهرين من الأمطار فى يومين فقط (14 و 15 يوليو) وذلك على التربة التي كانت بالفعل قريبة من التشبع وهو ماكان له اثر كبير فى المناطق الاكثر تضررا فى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا .

وأوضحت نوليس ان المانيا وبلجيكا كانت اكثر البلدان تضررا من الفيضانات فى اوروبا من حيث الخسائر البشرية حيث افادت السلطات عن مقتل العشرات وفقد عدد أكبر فى الوقت الذى تأثرت بشدة ايضا لوكسمبورغ وهولندا وسويسرا وأجزاء من شمال شرق فرنسا وافادت المتحدثة بانه فى الوقت الذى عانت اوروبا الوزسطى من فيضانات قاتلة فان اوروبا الشمالية عانت من موجة حر ممتدة حيث سجلت فنلندا أحر شهر يونيو على الاطلاق وامتدت الحرارة حتى شهر يوليو الجارى اذ سجلت احدى المدن فى جنوب فنلندا 27 يوما متتاليا بدرجات حرارة اعلى من 25 درجة مئوية وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية ان تلك هى أطول موجة حر تشهدها فنلندا منذ عام 1961 على الاقل .

المنظمة العالمية واستنادا الى الخبراء قالت ان تغير المناخ يعمل بالفعل على زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة حيث ثبت أن العديد من الأحداث الفردية قد تفاقمت بسبب الاحتباس الحرارى واشارت المنظمة الى ان الموجة الحارة التى حطمت الرقم القياسى فى أجزاء من الولايات المتحدة وكندا فى نهاية يونيو كانت ستكون مستحيلة فعليا بدون تأثير تغير المناخ الذى يسببه الانسان وذكرت المنظمة ووفقا لتحليل أجراه فريق دولى من كبار علماء المناخ ان تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ادى الى زيادة احتمالية حدوث موجة الحر 150 مرة على الأقل .