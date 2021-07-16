الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تغير المناخ وراء ارتفاع درجات الحرارة

المنظمة العالمية
المنظمة العالمية للارصاد الجوية

قالت المنظمة العالمية للارصاد الجوية على لسان المتحدثة باسمها كلير نوليس إن تغير المناخ وراء السلسلة غير المسبوقة طويلة الأمد من موجات الحرارة المسجلة فى الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى .

وأشارت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف - إلى ان أنماط الطقس فى نصف الكرة الشمالى بأكمله قد اظهرت أنماطا كوكبية متموجة غير عادية فى هذا الصيف بما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والبرد والرطوبة بشكل غير مسبوق فى أماكن مختلفة .

ولفتت نوليس إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت فى حدوث فيضانات مدمرة تسببت فى سقوط عشرات الضحايا فى غرب أوروبا فى الوقت الذى تعانى أجزاء من الدول الاسكندنافية من موجة حارة دائمة كما تسببت الحرارة غير المسبوقة فى غرب أمريكا الشمالية أيضا في حرائق الغابات المدمرة ونوهت المتحدثة الى ان بعض أجزاء من أوروبا الغربية تلقت ما يصل الى شهرين من الأمطار فى يومين فقط (14 و 15 يوليو) وذلك على التربة التي كانت بالفعل قريبة من التشبع وهو ماكان له اثر كبير فى المناطق الاكثر تضررا فى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا .

وأوضحت نوليس ان المانيا وبلجيكا كانت اكثر البلدان تضررا من الفيضانات فى اوروبا من حيث الخسائر البشرية حيث افادت السلطات عن مقتل العشرات وفقد عدد أكبر فى الوقت الذى تأثرت بشدة ايضا لوكسمبورغ وهولندا وسويسرا وأجزاء من شمال شرق فرنسا وافادت المتحدثة بانه فى الوقت الذى عانت اوروبا الوزسطى من فيضانات قاتلة فان اوروبا الشمالية عانت من موجة حر ممتدة حيث سجلت فنلندا أحر شهر يونيو على الاطلاق وامتدت الحرارة حتى شهر يوليو الجارى اذ سجلت احدى المدن فى جنوب فنلندا 27 يوما متتاليا بدرجات حرارة اعلى من 25 درجة مئوية وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية ان تلك هى أطول موجة حر تشهدها فنلندا منذ عام 1961 على الاقل .

المنظمة العالمية واستنادا الى الخبراء قالت ان تغير المناخ يعمل بالفعل على زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة حيث ثبت أن العديد من الأحداث الفردية قد تفاقمت بسبب الاحتباس الحرارى واشارت المنظمة الى ان الموجة الحارة التى حطمت الرقم القياسى فى أجزاء من الولايات المتحدة وكندا فى نهاية يونيو كانت ستكون مستحيلة فعليا بدون تأثير تغير المناخ الذى يسببه الانسان وذكرت المنظمة ووفقا لتحليل أجراه فريق دولى من كبار علماء المناخ ان تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ادى الى زيادة احتمالية حدوث موجة الحر 150 مرة على الأقل .

المناخ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأرصاد المنظمة العالمية الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

الرئيس السيسى يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء العمل في المحطات الانتقالية للمخلفات الصلبة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تغير المناخ وراء ارتفاع درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى