بعد تكريمها من الرئيس.. رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب بالأقصر: فخورة بوجودي ضمن نماذج «حياة كريمة»

قالت المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، إنها فخورة جدًا بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنجازها في مبادرة حياه كريمة، وتشعر بسعادة بالغة لأنها استطاعت أن تصبح واحدة من النماذج البارزة والناجحة للسيدات في صعيد مصر، وأن التكريم حفزها بشكل كبيرًا على النجاح والتفوق والإصرار على استكمال الطريق، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بعد تكريمها من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ضمن عدد من النماذج المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، خلال احتفالية المؤمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" بإستاد القاهرة الدولي.

- لم أعلم بالتكريم إلا قبلها بيوم

وأضافت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر لـ"الدستور" أنها لم تكن تعلم بالتكريم إلا قبلها بيوم واحد، وعلمت قبل سفرها أن التكريم سيكون عن فترة عملها بمبادرة حياة كريمة داخل محافظة أسوان الأيام السابقة، نظرًا لأنها تم نقلها منذ حوالي شهر إلى محافظة الأقصر، وأن تميزت فترة عملها بالمبادرة في أسوان بأن كان لديها فريق عمل متميز وعلي أعلي درجة من الكفاءة، حيث أنها مع بدء المبادرة عقدت معهم اجتماع ونظمت لجنة اطلقت عليها نفس أسم المبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلي أن بهذه اللجنة كان كل شخص يرأس مكانه ومسئول عن كل الأعمال دون انتظار أي توجيهات للتحرك لإنجاز الاعمال أو حل المشكلات.

- متابعة ميدانية مستمر للمشروعات

و أوضحت رقية حماد أن خلال فترة عملها بمشروعات المياه والصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة في أسوان، الفترة التي تم تكريمها عليها، كانت دائمًا تتابع ميدانيًا جميع الأعمال بالمواقع وطوال الوقت، وفي حين مواجه المشكلات أو المعوقات تتوجه إلي الجهة المسئولة مباشرة، حيث أنها كانت ترفض الجلوس بالمكتب وارسال الجوابات للجهات وانتظار الردود لحلها، لان ذلك كان من الممكن أن يساهم في تعطيل الأعمال، قائلة " الجوابات دى كنت لاغيها من حياتي، كنت أروح وأشوف الحل يرضي جميع الأطراف وبعدها اشتغل علي طول".

- كنت استدعي الاستشاريين للمواقع كل 15 يوما

واستكملت لـ"الدستور" أن خلال فترة عملها في أسوان بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كانت تسعى لإنجاز الاعمال بشكل سريع جدًا وتحقيق الهدف المطلوب من المبادرة علي أكمل وجه، وأنها كانت تتواصل مع الشركات قبل اسنادها وتوقيع البرتوكولات، وأنها كانت تستدعي الاستشاريين للمواقع كل 15 يوما ، ويسافر أعضاء الفريق لاعتماد الأعمال التي سيتم بدء العمل فيها، لافتة إلى أن كل ذلك ساهم بدوره في انجاز ما يتراوح من 40 لـ 47 % بمشروعات المياه والصرف الصحي، في الوقت الذي كانت فيه باقي الجهات علي مستوي محافظ أسوان تبدء في مرحلة الطرح والاسناد فقط، ويعد هذا السبب وراء تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.

- طموحي تحقيق الاستفادة للأهالي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

واختتمت المهندسة رقية حماد، حديثها لـ"الدستور"، أن طموحها تحقيق الاستفادة للأهالي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري خلال الفترة الزمنية المحددة للبرنامج الزمني، حيث أنها ستعمل علي توفير كافة الخدمات التي يحتاجونها أهالي القري، من حيث مشروعات الصرف الصحي، السكن الكريم، العيشة الادمية، قائلة" أنا بحب شغلي وغيورة عليه والحمد لله ربنا جعلني سبب اساعد في تغير حياة الناس للأفضل بمشاركتي في مبادرة حياة كريمة.

وقدمت المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، شكرها لجميع الجهات المعنية في محافظة أسوان وزملاءها على مجهوداتهم ومساندتهم خلال فترة عملها داخل المحافظة، مما ساهم في تسهيل كافة الصعوبات وحل المشكلات التي كانت تعوق إنجاز الأعمال المطلوبة.