الكرملين: بوتين أكد لمبعوث الرئيس الأمريكى التزام روسيا باتفاقية باريس للمناخ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (الكرملين): "إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لمبعوث الرئيس الأمريكي لشئون المناخ جون كيري، أن روسيا ملتزمة باتفاقية باريس"، مشددًا على أن روسيا تفعل الكثير للوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية باريس.

وأضاف بيسكوف، خلال المحادثة الهاتفية: أشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا تقوم بالكثير للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس، وأن روسيا تفعل الكثير فيما يتعلق بامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتقوم روسيا بالكثير في مجال تطوير الطاقة الكهرومائية، والطاقة الكهروذرية، وزيادة حجم هذه الطاقة النظيفة باستمرار.

جدير بالذكر أن كيري زار روسيا في الفترة من 12 إلى 15 يوليو، حيث أجرى محادثات متعلقة بالمناخ مع كبار المسئولين الروس، والتقى كيري بشكل شخصي مع وزير الخارجية سيرجي لافروف ومع روسلان إديليجريف ممثل الرئيس الروسي الخاص لشئون المناخ، وخلال الزيارة، تحدث كيري بالهاتف مع الرئيس بوتين.

وفي سياق متصل، كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جزء من خطته بشأن المناخ، والتي تهدف إلى امتصاص المزيد من غازات الدفيئة من الغلاف الجوي وتعزيز التنوع البيولوجي عبر استخدام الغابات.

ويقترح التكتل الأوروبي في خطته استخدام السياسة الزراعية المشتركة لوضع خطط مدفوعات لأصحاب الأراضي المزروعة بالأشجار، مع تعزيز مراقبة الغابات الموجودة، والتي تشكل حوالي خمسي القارة.

وتعتزم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، زراعة ثلاثة مليارات شجرة في محاولة لامتصاص المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وتشير وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن جماعات الضغط في صناعة الأخشاب تقاوم هذه الخطط بالفعل، وقد أعربت عن قلقها من فرض قيود صارمة على هذه الصناعة التي تدر نحو 640 مليار يورو (756 مليار دولار) وتوظف حوالي 6. 3 مليون شخص.

وتصاعدت التوترات بالفعل بعد أن حذر علماء في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية من أن الطلب المتزايد على منتجات الأخشاب يخاطر بتعطيل أهداف المناخ في أوروبا من خلال الإضرار بمصرف كربوني مهم.