الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأحد.. «شكرى» يلتقى وزير خارجية الصين بمقر الحكومة فى العلمين

سامح شكرى
سامح شكرى

يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، بعد غد الأحد، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، وذلك خلال زيارته لمصر التي تستغرق 3 أيام.

ووفقا لمصادر مطلعة، يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني جلسة مباحثات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين بالساحل الشمالى.

ويصل وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري ومسئولين كبار آخرين.

وسيبدأ وزير الخارجية الصيني زيارة تستغرق ثلاثة أيام للقاهرة اعتبارًا من يوم السبت لإجراء، وسيتبادل وجهات النظر المتعمقة حول القضايا الإقليمية الرئيسية، فضلاً عن استمرار الوسائل لتحقيق الاتفاقات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، ورفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى وهي الآن في أفضل حالاتها. 

وسيبحث وزير الخارجية الصيني التعاون المشترك بين مصر والصين كجزء من مبادرة الصين "الحزام والطريق".

كما سيفتتح وزير الخارجية الصيني خلال زيارته مشروعات البنية التحتية التي أقامتها الشركات الصينية، والتي لها دور كبير في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

كان قد أجرى مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي في يوم 25 يونيو، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري. 

وقال وانج إنه في السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبدالفتاح السيسي، تم رفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى وهي الآن في أفضل حالاتها. 

من جانبه، قدم شكري، نيابة عن مصر حكومة وشعبًا، تهانيه الحارة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني. 

وأضاف أن مصر تولي أهمية كبرى لتنمية علاقاتها مع الصين وتأمل في تعزيز التعاون الودي الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وضخ المزيد من الحيوية في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. 

سامح شكري محادثات زيارة القاهرة عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الصيني القضايا الإقليمية مصر والصين الشراكة الاستراتيجية أزمة سد النهضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

الرئيس السيسى يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء العمل في المحطات الانتقالية للمخلفات الصلبة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تغير المناخ وراء ارتفاع درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى