الأحد.. «شكرى» يلتقى وزير خارجية الصين بمقر الحكومة فى العلمين

يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، بعد غد الأحد، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، وذلك خلال زيارته لمصر التي تستغرق 3 أيام.

ووفقا لمصادر مطلعة، يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني جلسة مباحثات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين بالساحل الشمالى.

ويصل وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري ومسئولين كبار آخرين.

وسيبدأ وزير الخارجية الصيني زيارة تستغرق ثلاثة أيام للقاهرة اعتبارًا من يوم السبت لإجراء، وسيتبادل وجهات النظر المتعمقة حول القضايا الإقليمية الرئيسية، فضلاً عن استمرار الوسائل لتحقيق الاتفاقات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، ورفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى وهي الآن في أفضل حالاتها.

وسيبحث وزير الخارجية الصيني التعاون المشترك بين مصر والصين كجزء من مبادرة الصين "الحزام والطريق".

كما سيفتتح وزير الخارجية الصيني خلال زيارته مشروعات البنية التحتية التي أقامتها الشركات الصينية، والتي لها دور كبير في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

كان قد أجرى مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي في يوم 25 يونيو، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري.

وقال وانج إنه في السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبدالفتاح السيسي، تم رفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى وهي الآن في أفضل حالاتها.

من جانبه، قدم شكري، نيابة عن مصر حكومة وشعبًا، تهانيه الحارة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف أن مصر تولي أهمية كبرى لتنمية علاقاتها مع الصين وتأمل في تعزيز التعاون الودي الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وضخ المزيد من الحيوية في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.