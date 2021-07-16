بعد رفض دعوى النسب.. هالة صدقي: زوجي استغل الأولاد كوسيلة للضغط 

أظهرت الفنانة هالة صدقى، حالة سعادة شديدة بعدما حكمت محكمة أسرة قصر النيل، برفض دعوى زوجها التى يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، مشيرة إلى أنه أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه، مؤكدة أنه مهما كانت فرحتها الحكم، إلا أن هناك جرح لن يلتئم.

وأشارت الفنانة عبر حسابها على "إنستجرام": "بشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة، وباعتذر لعدم الرد تماما من كل وسائل الإعلام، لأن فى الحقيقة فى أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه، ولم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس، لأنه فى النهاية للأسف أبو ولادي".

- استغل أولاده كوسيلة للضغط

واستكملت هالة: "للأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليه ولم يراع مشاعرهم وضغط عليا حتى نصل لهذه المرحلة، ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادى عليه، أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم، الذى أهدره فى حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة".

وأضافت هالة: "بشكركم.. ومهما كان فرحة الحكم، إلا أن هناك جرح لن يلتئم، وللأسف ولادي الضحية"، مضيفة: "بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامى المحترم والمحترم جدا، وكل الصحفيين والإعلامين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون استثناء معى".

واختتمت هالة: "باعتذر عن اقحامكم فى مشاكلي، وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية، الذى نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط، ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني.. صباحكم كله خير".

الجدير ذكره أنه قد قضت محكمة أسرة قصر النيل، الأربعاء الماضي، برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقى، التى يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه، وقضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، حسب محاميها رفعت الشريف.