مجموعة من المدمنين يقتلون معالجة نفسية ويلقون جثتها على الطريق الدائري قرب مدينة نصر

صحبة السوء

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة موظف بمعرض سيارات وآخرين في اتهامهم بقتل “معالجة نفسية” بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة مدينة نصر، في القضية رقم ٥٦٢٢ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم شرطة مدينة نصر أول والمقيدة برقم ٦٠ لسنة ٢٠٢١. كلي القاهرة الجديدة.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "خالد ط" ۳۳ سنة - موظف بمعرض سيارات - (محبوس)، و " أيمن م"٤٠ سنة - مندوب مبيعات بشركة تسويق عقاري (محبوس)و" أحمد ع" - 34 سنة - مهندس ميکانیکی - (محبوس) لأنهم في يوم ۲۰۱۹/۷/۱۰ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول محافظة القاهرة المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليها "ن.م" عمدا بأن تقابلا معها بناء على اتفاق مسبق بينهم ولخلاف خفي بينهم قاما بخنقها قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت مباحث مدينة نصر قد نجحت، في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالطريق الدائري بمدينة نصر.

البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة بالطريق الداعم للطريق الدائري اتجاه مدينة نصر بدائرة القسم في العقد الثالث بكامل ملابسها وبها إصابة نزيف بالأنف والفم وتتحلى ببعض المشغولات الذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها معالج نفسي، تبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وباستدعاء والدها وشقيقها تعرفا عليها ونفيا علمهما بملابسات وفاتها، وقد أمكن التوصل إلى أن المجني عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة داخل سيارة ملاكي صحبة كلاً من "موظف، 33 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ومندوب شركة تسويق عقارى، 40 عامًا، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بالبحر الأحمر، ومهندس، 34 عامًا، مقيم بدائرة القسم"، وجميعهم لهم معلومات جنائية، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهم وبحوزة الثالث، 10 جرام لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهم أمام رئيس مباحث مدينة نصر اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وقرر المتهم الأول بسابقة تعرفه على المجني عليها إبان عملها بإحدى مصحات علاج الإدمان وارتباطهما بعلاقة صداقة، والتقى بها هو والمتهم الثانى يوم الواقعة وقاما باصطحابها داخل سيارة ملاكى ملك الأخير لمنطقة مقابر NA بدائرة القسم لتعاطي مخدر الهيروين.

وعقب قيامه بحقنها بالمخدر شعرت بإعياء وفقدت الوعي فاستعانا بالمتهم الثالث لإفاقتها، إلا أنها توفيت واستولى المتهم الثالث على هاتفها المحمول، ثم قاموا بإلقاء الجثة بمكان العثور، وتخلصوا من كافة متعلقاتها "حقيبة بداخلها بعض الملابس وهاتف محمول آخر وبطاقة الرقم القومى" بإلقائها بالطريق العام، وأيد المتهمان الثانى والثالث ذلك، واعترف المتهم الأخير بحيازته مخدر الهيروين للتعاطى، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه والسيارة المستخدمة.