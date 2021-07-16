محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ بني سويف على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال، جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة من خلال تقرير الطب البيطري حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف ،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة هيئة الخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

تحصين 17895 رأس ماشية

حيث تتواصل أعمال الحملة القومية، وقد بلغ إجمالي ما تم تحصينه 17 ألف و895 رأساً ،بواقع 16ألف و175من الأبقار و1678من الجاموس ، 42 من الأغنام والماعز، في حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وفى سياق منفصل التقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، اليوم، مسؤولى البنك الزراعي المصرى.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بمسؤولي البنك، مؤكدا علي أهمية دور البنك وبرامجه التنموية التي تساهم في رفع جهود الدولة في مجال دعم القطاع المصرفي لاإقتصاد القومي لاسيما في مجالات وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الزراعة والقطاع الحيواني والداجني والتي تمثل ركيزة أساسية ومصدر دخل يعتمد عليه المواطنين خاصة في الريف المصري.

واستعرض مسؤولو البنك النجاحات التي تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والتي ساهم فيها البنك مساهمة واضحة كإحدى المؤسسات الحكومية والقطاعات المصرفية التي تعتمد على الدولة كركيزة رئيسية في خططها التنموية.