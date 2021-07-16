«لافروف»: العلاقات الروسية الصينية وصلت آفاق غير مسبوقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العلاقات الروسية الصينية وصلت آفاق غير مسبوقة، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لمعاهدة حسن الجوار للصداقة والتعاون الودي بين البلدين.

وأشار لافروف ،في مقال افتتاحي لصحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية اليوم الجمعة، إلى أن "العلاقات بين روسيا والصين وصلت مستويات غير مسبوقة وأصبحت مثالاً ممتازًا للتعاون بين الدول في القرن الحادي والعشرين، وكما هو الحال مع كل قصة نجاح، هناك بعض المعايير التي تدفع نحو التحرك إلى الأمام لسنوات قادمة".

وشدد لافروف على أن توقيع معاهدة حسن الجوار للصداقة والتعاون الودي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني آنذاك جيانج تسه مين أصبح علامة بارزة في العلاقات بين البلدين.

وتابع لافروف "أن المعاهدة حددت رؤية لنموذج جديد للعلاقات بين البلدين، وهو نموذج يتماشى مع المصالح الوطنية الجوهرية للبلدين وتطلعات شعبيهما، وتلعب المعاهدة دورًا مهمًا في الحفاظ على نظام عالمي مستقر متعدد الأقطاب ضامنة الأمن والاستقرار".

وفي سياق متصل، أكد تقرير أمريكي أن الصين وروسيا والولايات المتحدة يسعون إلى استخدام تقنيات أسلحة تفوق سرعة الصوت، مما يمهد الطريق لسباق تسلح دولي في هذا النوع من الأسلحة.

وقال راجيسواري بيلاي راجاجوبالان في مقال له بمجلة "ذا دبلومات"، الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خصصت دفعات مالية كبيرة لتمويل أبحاث الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في ميزانية السنة المالية 2022، حيث طلبت الإدارة الأمريكية 3.8 مليار دولار، أي ما يقرب من 20 في المائة أكثر من تخصيص إدارة دونالد ترامب البالغ 3.2 مليار دولار للسنة المالية 2021.

وأشار التقرير إلى أنه ليس هناك ما يضمن أن هذا الأمر سيمر بسلاسة في الكونجرس، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب إلغاء أحد النموذجين الأوليين للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت العام الماضي بعد انتقادات من لجنة الدفاع الفرعية بمجلس النواب وهذا هو أحدث مؤشر على تصاعد سباق التسلح في هذه التكنولوجيا الجديدة.