الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي المغالقة بملوي: شكرًا للسيسي على «حياة كريمة».. الرئيس وعد فأوفى

منشأة المغالقة إحدي
منشأة المغالقة إحدي قري حياة كريمة بالمنيا

«وعد فأوفي.. وشكرًا للرئيس على اهتمامه بالصعيد بعد سنوات من الإهمال، هكذا أكد أهالي قرية منشأة المغالقة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وهى إحدى القري التي شملتها مبادرة "حياة كريمة" من بين 192 قرية في 5 مراكز على مستوى المحافظة هى مراكز: أبو قرقاص وملوي وديرمواس جنوب المحافظة ومغاغة والعدوة شمال المحافظة حيث تبلغ عدد القري التي تضمنتها المبادرة بمركز ملوي 49 قرية.  

يقول ناصر عبد البديع نفادي، أحد أهالي القرية إن الرئيس وعد فأوفي، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة والتي جعلتنا نشعر بآدميتنا وأكدت أن السيسي يشعر بآلام ومطالب واحتياجات أبناء قرى الصعيد من الفقراء، مؤكدًا أن المبادرة جميلة وتوفر لنا كل ما يجعلنا نشعر بالراحة.

وأضاف نفادي أن المبادرة أصبحت حقيقة تتجسد علي أرض الواقع وجاءت لحل أهم وأكبر المشاكل التي كانت تعاني منها القرية علي مدار السنوات الماضية وهي مشكلة الصرف الصحي فالشركة المنفذة لهذا المشروع تسلمت الموقع  شرق البلد لإنشاء محطة صرف صحي، كما تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 75 مترًا أول البلد لإنشاء مكتب بريد عليها لخدمة أهالي القرية خاصة كبار السن والمرضي بدلاً من مشقة السفر لمدينة ملوي، كما أنه جاري حاليًا، إنشاء مدرسة للغات  بالقرية وإعادة بناء عدد من المنازل القديمة والتي تعد غير آدمية حيث لا يوجد بها الحد الأدني للمعيشة بجانب إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية.

يؤكد شريف يحيى، مدرب كرة قدم بنادي ملوي وأحد أبناء القرية أنه شخصيا يتوجه بجزيل الشكر للرئيس السيسي علي مبادرة حياة كريمة التي ركزت الاهتمام علي محافظات الصعيد بعد سنوات طويلة من الإهمال والتجاهل فلم يكن أهالي قريتنا والبلغ عددهم ما يزيد علي 40 ألف نسمة يحلمون أن  يجدوا من يهتم بهم ويقوم بحل مشاكلهم وعلي رأسها مشكلة الصرف الصحي حيث تعاني القرية من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وكنا نعاني أشد المعاناة من مياه الصرف والتي سببت الكثير من الأمراض وتعدت المشروعات ما كان يحلم به الأهالي حيث تم الموافقة علي إنشاء مركز شباب لشباب القرية مجاور لمدرسة اللغات التي يتم إنشاءها حاليا كما حصلنا علي وعد بإدخال الغاز الطبيعي للقرية بمجرد الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقرية وأقول للرئيس شكرا علي ما فعلته وتفعله معنا ونحن ورائك وبجانبك نساندك.

تقول منجه هاشم عثمان “أنا أملك منزل تبلغ مساحته 75 مترًا مبني بالطوب اللبن وسقفه  من البوص ولا توجد به أبواب أو شبابيك وآيل للسقوط ولا توجد به مياه  وأعيش فيه مع أبنتي المطلقة وجاءت مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس لتقرر أن تعيد بناء المنزل من جديد وتوفر به كل احتياجاتي الضرورية لذلك أقول للرئيس ربنا يحميك وينصرك علي كل أعدائك”.

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المنيا أهالي قرية منشية المغالقة قري مركز ملوي إطلاق مبادرة حياة كريمة الرئيس وعد فأوفي ربنا يستره كما سترنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

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