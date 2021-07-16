محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء العمل في المحطات الانتقالية للمخلفات الصلبة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة وتحسين مستوى النظافة والعمل على الحفاظ على البيئة بمراكز وأحياء المحافظة وهو ما تعمل عليه الدولة جاهدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووضع هذا القطاع الهام ضمن استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار محافظ أسيوط، إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات ومحطات انتقالية وسيطة للتخلص من المخلفات الصلبة، بشكل آمن بعدد من مراكز المحافظة لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها، وشدد على الانتهاء من المحطات الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة الجاري إنشائها في المواعيد المقررة بمركزي أبوتيج وأبنوب، للاستفادة منها والوصول إلى بيئة نظيفة تحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

- التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية



وأكد المحافظ على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح إلى أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنازل وتكثيف حملات التوعية للمواطنين والمجتمع بأهمية التخلص الأمن من المخلفات الصلبة، والقمامة لرفع مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز فضلاً عن ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

- جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة الانتقالية بقرية الزرابي



وأوضح رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أن فريقا من إدارة المخلفات الصلبة، وتحت إشراف الدكتور نور الدين فرج، مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط، قد قام بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة الانتقالية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج وأعمال الحفر والتجهيز الأولي لإنشاء المحطة الانتقالية بمركز أبنوب، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع والجدول الزمني المقرر لمراحل المختلفة حتى الانتهاء من المشروع وتشغيله بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.



يذكر أن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي EU"" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة في 4 محافظات من بينها أسيوط.

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج وأبنوب (10)

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج وأبنوب (5)

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج وأبنوب (4)

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج وأبنوب (3)

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبوتيج وأبنوب (2)