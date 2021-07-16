وزيرا خارجية الكويت والصين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره الصيني وانج يي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء المنعقد على هامش أعمال المؤتمر الدولي (آسيا الوسطى وجنوب آسيا) في طشقند، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي نفس السياق، بحث وزير الخارجية الكويتي مع نظيره وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، أوجه العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أبرز التطورات في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، قد بحث وزیر الخارجیة الكویتي، الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الثلاثاء، مع عضو المكتب السیاسي للجنة المركزیة للحزب الشیوعي الصیني، یانج جي تشي، تعزیز العلاقات الثنائیة، واستعرضا أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات الحیویة والمھمة وكذلك كافة التطورات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.



وأشاد الشیخ أحمد ناصر المحمد- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- بالعلاقات الثنائیة وما تشھده من ازدھار وتقدم مستمر في مختلف المجالات، مثنیا على ما توصل إلیه التعاون المشترك في كافة المحافل الدولیة.



من جانبه، أعرب یانج جي تشي عن دعم بلاده لمسیرة العلاقات الاستراتیجیة القائمة بین البلدین في جمیع المجالات وترسیخ دعائمھا، مشیدا بما توصلت إلیه الشراكة الثنائیة في القطاعات الحیویة الاقتصادیة والاستثمارية والتجاریة من مستویات رفیعة.



كما أشاد المسئول الصیني بحكمة دولة الكویت واتزان سیاستھا الخارجیة، وبالجھود التي تقوم بھا في ترسیخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

وقد انطلقت أعمال منتدى الاقتصاد الرقمي لعام 2021، حول التعاون الكویتي- الصیني بشأن مشروع الحزام وطریق الحریر الرقمي (عن بُعد)، بمشاركة واسعة من البلدین.



وقال الأمین العام للأمانة العامة للتخطیط والتنمیة الكويتي خالد مهدي- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية: إن مبادرة المشروع تقوم على معاییر دولیة للعولمة عبر التنمیة الاقتصادیة والذكاء الاصطناعي، ما یفتح مجالات واسعة للتعاون الصیني مع دول الخلیج، لاسیما الكویت، بما ینعكس على الجوانب الاستثماریة والاقتصادیة.

