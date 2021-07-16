الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آلاف الضحايا في ألمانيا بسبب التغيرات المناخية

صورة خاصة بالحدث
صورة خاصة بالحدث

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الاتحادي للهجرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، حسين خضر، أن هناك مئات من الألاف في المانيا مضطرون إلى غلي ماء الصنبور قبل شربه، مشيرا إلى أنه أعلنت شركات عديدة من الموردة للمياه أنه بسبب استمرار هطول الأمطار والفيضانات، من المحتمل أن تكون بكتيريا قد وصلت لمياه الشرب، والتي يمكن أن تسبب الإسهال والغثيان بعد أن تأثرت المناطق الريفية في العديد من المدن.

وأضاف "خضر" في تصريحات صحفية له، أنه سيتم تطهير مياه الشرب في بعض المحطات المحتمل تلوثها،حيث نأمل في السيطرة على هذا مرة أخرى في غضون أيام قليلة، وذلك بعد أن كانت هناك عواصف شديدة وفيضانات في مدن عدة.

واوضح أن الأخطر هو تهدد الأنهار بأن تغمر ضفافها، حيث يُطلب من الأشخاص الذين يعيشون في الجوار المباشر إخلاء بيوتهم أو الانتقال إلى ارتفاعات أعلى، فمن المتوقع ان يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل حدوث سيناريو الفيضان التالي فقد أصبحت الآن أجزاء من وسط مدينة هاغن الألمانية على سبيل المثال وليس الحصر تحت الماء.

وأكد أنه أغلقت الشرطة بعض الطرق ومع ذلك، نظرًا لوجود فائض من الماء، حيث لا يبدو أن الوضع يهدأ في كل المناطق بأكملها حيث كان هناك أيضًا فيضان كبير في مراكز المدن نظرًا لكتلة الماء، لم يعد بإمكانك العديد الوصول إلى العديد من النقاط سيرًا على الأقدام.

وأشار "خضر" إلى أنه في أجزاء أخرى من بعض المدن أيضًا، يزداد الوضع سوءًا في المساء، حيث لا يزال فريق الإطفاء قيد العمل المستمر ويتولى عددًا من المهام، حيث أقامت بعض المدن بالفعل ملاجئ للطوارئ، ويمكن للأشخاص المحتاجين أو الذين فقدوا سقفهم مؤقتًا العثور على مأوى، وذلك الى جانب عشرات الوفيات ومئات المصابين والضحايا وحتى الآن لم يتم تقدير حجم الخسائر النهائية.

 

 

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مياه الشرب غرق التغيرات المناخية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحزب الاشتراكي المناطق الريفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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