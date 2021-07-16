الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب منظمات حقوق الإنسان الأجنبية باتخاذ «حياة كريمة» نموذجًا لمبادئها

مصطفى الكحيلى
مصطفى الكحيلى

طالب النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، منظمات حقوق الإنسان الأجنبية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش بوضع المبادرة المصرية "حياة كريمة"، نموذجا لمبادئها، وأجندتها، ومعرفة المعني الحقيقي لحقوق الإنسان، كما طالب القائمين على المبادرة بترجمة إنجازاتها إلى أكثر من لغة، وإرسالها "هدية" لمثل هذه المنظمات.

وأضاف الكحيلي في بيان اليوم الجمعة، أن المنظمات الغربية التي طالما تغنت بحقوق الإنسان وتجنت على مصر  كثيرا وفقا لأجندة تمويلها، لا بد أن تعرف جيدا أن دولة 30 يونيو على وجه الخصوص تطبق كل معايير الإنسانية في الاهتمام بالمواطن وحقوقه، قائلا "مبادرة حياة كريمة من حقوق الإنسان، والمبادرات الصحية التي يهتم بها الرئيس السيسي، وإتاحة لقاح كورونا وتصنيعه في مصر، وغيرها، من حقوق الإنسان أيضا".

وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة من  صرف صحى ومياه للشرب والتليفونات والكهرباء ورصف الطرق والغاز الطبيعى والمشروعات الاجتماعية فى مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والطب البيطرى وتطوير المساكن، هو صميم حقوق الإنسان وتطبيقه الفعلي، لا شعارات أو كلمات رنانة.

وأوضح الكحيلي عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى من خلال "حياة كريمة" إلى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الريفى، وهي فرصة حيوية لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل والاستمرار في خفض البطالة، منوها أن تأكيد الدولة على مشاركة المصانع المصرية في المبادرة  يساهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية واستغلال جميع مساحات الأراضى الشاغرة فى مختلف المناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل.

واختتم بيانه بأن مبادرة حياة كريمة ستغير ملامح قرى مصر، وتعتبر واحدة من أهم المبادرات الرئاسية، التى تستهدف النهوض بالأوضاع المعيشية، والخدمات والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما أنها مبادرة توحد جميع الجهود بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ فى المراكز والقرى، بجانب الجمعيات الأهلية والشباب المتطوع.

النائب مصطفى الكحيلى مجلس الشيوخ مستقبل وطن حقوق الإنسان ا المبادرة المصرية حياة كريمه الرئيس السيسي الدولة المصر التنمية الشاملة

مواد متعلقة

برلماني: «حياة كريمة» تحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية

برلمانى: «حياة كريمة» طبقت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

برلمانى: «حياة كريمة» تهدف للقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطن

«المؤتمر»: «حياة كريمة» تؤكد انحياز الدولة المصرية للمواطن البسيط

حسام مرسى: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموى لتطوير وتنمية الريف

برلمانى: مبادرة حياة كريمة قطعت الطريق على المنظمات المشبوهة

برلمانى: مبادرة التمويل العقاري تحقق انتعاشة اقتصادية لكل القطاعات

نائب بصحة النواب يحذر من التعامل مع مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

«الصحة» تناشد المواطنين: تبرعوا بالدم لتوفير مشتقات البلازما

بأسلوب كسر الباب.. القبض على عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالمطرية

فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021| لينك الاستعلام والطرق للسداد

وزير قطاع الأعمال: تعديلات قانون 203 دعمت إصلاح منظومة الإدارة بالشركات العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

د. القس صفوت البياضى

حدود وعلاقات

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى