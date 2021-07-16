الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يبحث موارد الهيئة وإمكانياتها مع رؤساء الإدارات المركزية

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة

واصل رئيس هيئة نظافة القاهرة عقد اجتماعاته لبحث إمكانيات الهيئة خلال الفترة المقبلة، واجتمع اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة، اليوم، مع وكلاء الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس مصطفي أمام والعميد محمود أبو بيه والمهندسة مني صبري والمهندسة هدي سلام والأستاذة سحر علامو. 

 

و أوضح رئيس الهيئة ان العام الأول في توليه المنصب بمثابة وضع حجر الأساس لبدء الانطلاق نحو مستقبل أفضل، وطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والاجتهاد والابتكار كلا في تخصصه وطالب من الجميع التكاتف والتعاون المتبادل بين جميع المركزيات لصالح الهيئة ولرفع مستوى العمل بها .

 - حصر شامل لرفع كفاءة الحدائق العامة

كما اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم، مع الإدارة المركزية للتجميل في حضور العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، و المهندسة منى صبري رئيس المركزية للتجميل، والأستاذ أسعد محمد مدير عام المخازن، والمهندسة ريحاب أباظة مدير عام الجراجات، ومديري المناطق بالتجميل وطلب منهم حصر جميع مربعات الحدائق الخاصة بالهيئة على مستوى الأربع مناطق لعمل حصر شامل لرفع كفاءة تلك الحدائق والبدء بالاستثمار الأمثل لتلك الحدائق لزيادة موارد الهيئة. 

 كما كلف " الشرشابي" كل من أسعد محمد بالتنسيق المستمر مع المركزية للتجميل لرفع كفاءة كل حديقة على حدة، من أسوار ودهانات وتصميمات وإنشاءات لخدمة المواطنين البسطاء وتوفير متنزهات تكن متنفسًا دائمًا لهم بأسعار رمزية.

و في نهاية الاجتماع كلف بعمل هذا الحصر على وجه السرعة على أن يتم تقديم هذا الحصر في الاجتماع المقبل،  مع أول يوم عمل بعد عيد الأضحى المبارك. 

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