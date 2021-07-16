جريمة «صوت الكاسيت».. اعترافات المتهم بقتل أب وإصابة نجله في حلوان

كشفت اعترافات سائق "توك توك"، متهم بقتل تاجر في منطقة البساتين، أمام رجال المباحث، أن المجني عليه وابنه كانا يعاتبانه على ارتفاع صوت الكاسيت، ما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، وخلالها اعتدى عليهما بسلاح أبيض.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليهما، بالإضافة لأقوال عدد من شهود العيان، وكشفت التحريات الأولية ان المتهم "مسجل خطر" أحضر سلاح أبيض "مطواة" وطعن به المجني عليه، ما أدى لمقتله وأصاب ابنه الذي تم نقله للمستشفى.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر، لاتهامه بقتل تاجر وإصابة نجله فى منطقة البساتين، بعدما تعدى عليهما بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب قيام المتهم بترك توك توك بداخله كاسيت بصوت مرتفع، فنشبت بينهم مشاجرة تعدى خلالها عليهما،

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شخص متوفى وآخر مصاب بإصابات بالغة فى منطقة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب توك توك "مسجل خطر"، وتاجر ونجله، بسبب ترك توك توك أسفل منزلهما بداخله كاسيت بصوت مرتفع، وعندما عاتباه تعدى عليهما بمطواة، ونتج عن ذلك وفاة تاجر وإصابة نجله.

ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحريز الأداة المستخدمة في الحادث، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.