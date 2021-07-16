الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جريمة «صوت الكاسيت».. اعترافات المتهم بقتل أب وإصابة نجله في حلوان

متهم
متهم

كشفت اعترافات سائق "توك توك"، متهم بقتل تاجر في منطقة البساتين، أمام رجال المباحث، أن المجني عليه وابنه كانا يعاتبانه على ارتفاع صوت الكاسيت، ما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، وخلالها اعتدى عليهما بسلاح أبيض.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليهما، بالإضافة لأقوال عدد من شهود العيان،  وكشفت التحريات الأولية ان المتهم "مسجل خطر" أحضر سلاح أبيض "مطواة" وطعن به المجني عليه، ما أدى لمقتله وأصاب ابنه الذي تم نقله للمستشفى.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر، لاتهامه بقتل تاجر وإصابة نجله فى منطقة البساتين، بعدما تعدى عليهما بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب قيام المتهم بترك توك توك بداخله كاسيت بصوت مرتفع، فنشبت بينهم مشاجرة تعدى خلالها عليهما،

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شخص متوفى وآخر مصاب بإصابات بالغة فى منطقة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب توك توك "مسجل خطر"، وتاجر ونجله، بسبب ترك توك توك أسفل منزلهما بداخله كاسيت بصوت مرتفع، وعندما عاتباه تعدى عليهما بمطواة، ونتج عن ذلك وفاة تاجر وإصابة نجله.

ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحريز الأداة المستخدمة في الحادث، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

اعترافات سائق توك توك قتل تاجر البساتين ارتفاع صوت الكاسيت سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

«الصحة» تناشد المواطنين: تبرعوا بالدم لتوفير مشتقات البلازما

بأسلوب كسر الباب.. القبض على عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالمطرية

فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021| لينك الاستعلام والطرق للسداد

وزير قطاع الأعمال: تعديلات قانون 203 دعمت إصلاح منظومة الإدارة بالشركات العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

د. القس صفوت البياضى

حدود وعلاقات

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى