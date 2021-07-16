حملة لإزالة مخالفات البناء بحي شرق مدينة أسيوط

رصدت الوحدة المحلية لحي شرق أعمال الشروع في بناء مخالف بمنطقة تقسيم الحقوقين بحي شرق مدينة أسيوط، وعلى الفور توجه العميد محمد صلاح سكرتير مساعد محافظة أسيوط ، يرافقه أيمن محروس رئيس حي شرق، ومروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الح، ومسؤولي الإزالات والإشغالات وتم إزالة المخالفة والتحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

- الحملة ترصد المخالفات وتتصدى لكل أشكال المخالفات



وأوضح السكرتير المساعد إنه يجري تكثيف حملات بشكل مستمر ودوري تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، لرصد المخالفات والتصدي لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء بدون تراخيص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة حملات الرصد والمتابعة لمنع أية بناء مخالف بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتطبيق القانون على الجميع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بمنع البناء المخالف بدون ترخيص لافتا إلى أن المحافظة تولي هذه الملف اهتماماً كبيراً لحماية المواطنين من البناء المخالف.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لرصد أية تعديات أو بناء مخالف في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (14)

السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (12)

السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (9)

السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (5)

السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (4)