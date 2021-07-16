الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لإزالة مخالفات البناء بحي شرق مدينة أسيوط

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات البناء

رصدت الوحدة المحلية لحي شرق أعمال الشروع في بناء مخالف بمنطقة تقسيم الحقوقين بحي شرق مدينة أسيوط،  وعلى الفور توجه العميد محمد صلاح سكرتير مساعد محافظة أسيوط ، يرافقه أيمن محروس رئيس حي شرق، ومروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الح، ومسؤولي الإزالات والإشغالات وتم إزالة المخالفة والتحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

- الحملة ترصد المخالفات وتتصدى لكل أشكال المخالفات


وأوضح السكرتير المساعد إنه يجري تكثيف حملات بشكل مستمر ودوري تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، لرصد المخالفات والتصدي لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء بدون تراخيص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.


وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة حملات الرصد والمتابعة لمنع أية بناء مخالف بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتطبيق القانون على الجميع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بمنع البناء المخالف بدون ترخيص لافتا إلى أن المحافظة تولي هذه الملف اهتماماً كبيراً لحماية المواطنين من البناء المخالف.
ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لرصد أية تعديات أو بناء مخالف في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

 

السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (14)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (14)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (12)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (12)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (9)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (9)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (5)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (5)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (4)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (4)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (3)
السكرتير المساعد يترأس حملة إزالة بحي شرق (3)
تقسيم اسيوط محافظة مجلس الوزراء بدون ترخيص محافظة أسيوط التنمية المحلية مخالفات البناء القيادة السياسية الإجراءات القانونية السكرتير المساعد خارجين على القانون اللواء عصام سعد وزارة التنمية المحلية رصد المخالفات الخارجين على القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

الرئيس السيسى يتفقد تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء العمل في المحطات الانتقالية للمخلفات الصلبة

الكرملين: بوتين أكد لمبعوث الرئيس الأمريكى التزام روسيا باتفاقية باريس للمناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى