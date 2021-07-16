«سيرة القاهرة« وصانع الفخار» بالمراكز الأولى في مهرجان «تليفزيون إعلام القاهرة»

عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهرجان مشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون اليوم بحضور لفيف من أساتذة وخبراء الإعلام وصناعة الفيلم، بحضور الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، والقائم بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة أريج فخر الدين، المشرف العام على تدريب الفيديو.

وتصدرت مشروعات المجموعة الخامسة بالقسم بإشراف الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، المراكز الأولى، حيث فاز مشروع (سيرة القاهرة) الذي قدمته الطالبة خلود خالد بالمركز الأول في فئة الأفلام القصيرة ويتناول المبادرات الشبابية للحفاظ على تراث القاهرة الفاطمية، وفي المركز الثاني (صانع الفخار) للطالبة جومندا زيدان، وفي فئة مشروعات one man crew فاز الفيتشر التليفزيوني الخيول العربية للطالبة بسمة زكريا بالمركز الأول، أما في فئة المشروعات الجماعية فاز مشروعيّ التروكاج (صناعة الخدع السينمائية) و(motorgirl) عن قيادة الفتيات للدراجات البخارية وسباقاتها بالمركز الثاني والثاني مكرر، وكان من تنفيذ كل من جومندا زيدان، دارين خليل، بسمة زكريا، ياسمين البغدادي، خلود خالد، كارين ايميل، هند ياسر، بدر صبحي، فتحي محمود، ميرنا نظمي،نيرة عبد الباسط، تقى صلاح، مريم محمد، سلمى هيام، سلمى أحمد، مادلين عطيه، رانيا يوسف، سحر سامح، هايدي العرابي، عبد الرحمن القاضي، رضوى أحمد.

يذكر أن هذه السنة كانت استثنائية بتطبيق مشاريع one man crew التي تنافس بها 122 مشروعا فرديا وما يزيد عن 25 مشروعا جماعيا.

الجدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة عقدت مؤتمرها العلمي السادس والعشرين افتراضيًا، يومي الأحد والإثنين 11 و12 من يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وعقد المؤتمر في نسخته السادسة والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي مسارات للتكامل والمنافسة"، وتطرق المؤتمر لمناقشة عددًا من القضايا البارزة والمهمة في جلساته المختلفة على مدار يومين أبرزها: الذكاء الاصطناعي وتطوير المؤسسات الإعلامية، الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الإعلام، المؤسسات الرسمية في ظل الثورة الرقمية، تطور المضامين الإعلامية في ظل الثورة الرقمية.

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