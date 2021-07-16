الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سيارة مركونة» تكشف جريمة قتل بأسيوط

سيارات
سيارات

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بأسيوط ومقتله، ونجحت في تحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بوجود سيارة متروكة بمدخل إحدى القرى بدائرة المركز.

بالفحص تبين أنها ملك (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) وغير مُبلغ بسرقتها، بالاتصال تليفونياً بمالك السيارة تبين غلق هاتفه، وتم التحفظ على السيارة، وبسؤال زوجته أقرت بأن زوجها خرج من المنزل متوجهاً لمحافظة القاهرة لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، وأنها كانت على تواصل معه إلا أنها فوجئت بغلق هاتفه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط ، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط)، حيث اتفق المتغيب مع اثنين من المتهمين على حراسة عمارة سكنية خاصته كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، نظراً لوجود خلافات بينه وشركائه عليها، وطلب منهما معاونته فى أخذ توقيع أحد شركائه على بعض الأوراق لضمان حقه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد محلى)، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجنى عليه بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، بزعم إحضار شريكه لأخذ توقيعه على تلك الأوراق، واتفاقهم على ابتزازه مادياً وإكراهه للتوقيع على إيصالات أمانة، ولدى رفض المجنى عليه التوقيع، تعدى إثنين من المتهمين عليه حتى فارق الحياة، وقاما بتوثيق قدميه ثم ألقيا الجثة بإحدى الترع، وقام الثالث بإيقاف السيارة بمكان العثور عليها، كما أرشدوا عن مكان الجثة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

ملابسات اجهزة الامن واقعة تغيب أحد الأشخاص اسيوط مقتله ضبط الجناه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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