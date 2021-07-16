«مكافحة الإدمان» يطلق «سكة السلامة» لتوعية ركاب القطارات بأضرار المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة "سكة السلامة" فى العديد من الهيئات والمرافق الحيوية، ويبدأ تنفيذها داخل محطات القطارات بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرفع وعى الركاب بمخاطر وتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، استمرار تنفيذ المبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات خاصة فى المرافق الحيوية، حيث يتم تنفذها داخل محطة مصر بالتوازى مع تنفيذها أيضا بمحطات مترو النفاق، وتستهدف المبادرة الى إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

ووجهت وزيرة التضامن، بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات خاصة فى المرافق الحيوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يوجد 27 مركز علاجي متخصص لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في 17 محافظة حتى الان، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح 3 مراكز جديدة مؤخرا في شهر فبراير الماضي بتوفر الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وانه خلال العامين المقبلين سيتم تعميم خدمات علاج الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في حملات الكشف على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك على السائقين.

وأضاف أن بداية حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية عام 2017 كانت نسبه التعاطي 12% وخلال العام الدراسي الحالي تم الكشف على 11 ألف سائق حافلات مدرسية ونسبه التعاطي 2% حيث انخفضت نتيجة تكثيف الحملات.

