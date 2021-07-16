مصادر بـ«التعليم» لطلاب الثانوية: لا تقلقوا من «الكيمياء».. وهذه المراجع مهمة

طمئأت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب العلمي والمقرر امتحانهم مادة الكيمياء غدًا.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الامتحان سوف يأتي في مستوي الطالب المتوسط.

ونصحت المصادر الطلاب بالعمل على حل النماذج التجريبية للشهور الماضية ومتابعة اللايف الخاص بحصص مصر، والذي تم بثه أمس على الصفحة الرسمية التابعة لحصص مصر والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

في هذا السياق، يواصل طلاب الثانوية العامة الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، علما أن المتبقي من الجدول:

جدول أدبي



-الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق

-الأحد 25 يوليو التاريخ

-الثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع

=الخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



جدول علمي

-17 يوليو الكيمياء

- إجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى.

-24 يوليو الفيزياء

-26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

-الأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا

-السبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا

-الإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة، إنه تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع، وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

