بين 39 إلى 40 جنيهًا للكرتونة.. أسعار البيض في السوق المحلي المصري

أسعار البيض في السوق المحلي المصري.. شهدت أسعار الدواجن البلدى استقرارًا اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، عطلة نهاية الأسبوع، كما استقرت أسعار البيض في السوق المحلي المصري.

وشهدت أسعار الدواجن في المزرعة قد استقرارًا اليوم، حيث سجل سعر الكيلو للدواجن البيضاء استقرارًا عند 27 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 31 - 34 جنيهًا بحسب المنطقة ، كما استقرت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح ما بين 40 إلى 41 جنيهًا للكيلو وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 43 - 44 جنيهًا للكيلو، أما كيلو الدواجن المجمدة فيتراوح بين 30 إلى 37 جنيهًا الكيلو.

وشهدت اسعار الكتاكيت استقرارًا اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 إلي 9 جنيهًا (يختلف سعر الكتكوت من مزرعة لأخرى) ويتراوح سعر الكتكوت البياض (أبيض وبني) من 8 إلى 10 جنيه عمر يوم.

أسعار البيض في السوق المحلي المصري

وشهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في السوق المحلي المصري استقرارًا، حيث تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 39 إلى 40 جنيهًا للكرتونة "أرض المزرعة"، ويترواح السعر للمستهلك بين 41 - 43 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى "الأحمر" ما بين 42 إلى 43 جنيهًا في المزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 44 - 46 جنيهًا.

كان قد قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد أزمة في أسعار البيض؛ بعدما ارتفع سعر الطبق إلى 50 جنيهًا، بينما السعر المناسب يجب أن يكون في حدود 27 جنيهًا.

أن سبب هذه الأزمة هو ضرب موسم البيض من الأساس، وأعقب ذلك طرح كميات من قِبل المنتجين وهو ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدًا حدوث انخفاض في الأسعار عقب عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الانخفاض المتوقع لا يجب أن يصل إلى حد إخراج المُنتِج من المنظومة، موضحًا أن سعر الأعلاف وصل حاليًّا إلى 8500 جنيه، وهو جزء من تكلفة الإنتاج، ويجب مراعاتها.

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وأفاد «السيد»، بأن الدولة تستهدف تصدير البيض إلى الخارج، وهو ما يستلزم الاهتمام أكثر بالعملية الإنتاجية التي تحقق أولًا اكتفاء ذاتيًّا ومن ثم الدفع نحو توسعة الإنتاج، مشددًا على أهمية المحافظة على صغار المربين وبالأخص في قطاع التدجين باعتباره يمثل قاطرة صناعة الدواجن في مصر.