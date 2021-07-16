الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حفتر وصالح يلتقيان بمقر القيادة العامة للجيش الليبي

خليفة حفتر وعقيلة
خليفة حفتر وعقيلة صالح

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب  خليفة ابوالقاسم حفتر، اليوم الجعة، المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس، بمقر القيادة العامة.

ووفقا لبيان الجيش الليبي، تم للتباحث في آخر الأوضاع والمُستجدات السياسية .

ومن المقرر أن تعقد لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي "الليبي-الليبي"، اليوم الجمعة، اجتماعا افتراضيا يستمر يومان، لبحث التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وكانت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا أوضحت أمس في بيان، أن تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا، كان بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وأعربت البعثة عن تطلعها لأن يكون الاجتماع اليوم بنّاءً ويركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021.

وذكرت البعثة، أنه سوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.

ونوهت البعثة إلى أن هذا الاجتماع سيتم على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا في الثاني من يوليو، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد فشل في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل الموعد النهائي الذي حددته مفوضية الانتخابات في الأول من يوليو الحالي.

وفي نفس السياق، كان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "المفوضية اعتمدت موعدا نهائيا آخر لاستلام القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في الأول من أغسطس القادم، حتى تتمكن من الأعداد للانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

القوات المسلحة ليبيا رئيس مجلس النواب المشير خليفة حفتر المستشار عقيلة صالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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