الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب درجات الحرارة.. إخلاء فنادق بعد حريق هائل في جزيرة يونانية

حريق
حريق

تم إخلاء العديد من الفنادق والمساكن في جزيرة "ساموس" اليونانية، في إجراء احترازي، بسبب حريق هائل، بينما تواجه البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في فصل الصيف.
 

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن منطقة "أجيوس فانوريوس" في الساحل الشمالي من الجزيرة، كانت الأسوأ تضررا.
 

وتحتدم حرائق منذ منتصف نهار أمس الخميس، ومازالت أجهزة الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق، بمساعدة مروحيات وطائرات خاصة وأعداد كبيرة من رجال الإطفاء.
 

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة غير الموسمي في اندلاع العديد من الحرائق في اليونان،  حيث فاقم ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية المشكلة في الكثير من الأماكن.
 

ووردت أنباء عن اندلاع 51 حريقا في الغابات والأدغال خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته إدارة الإطفاء اليونانية، في تغريدة لها صباح اليوم الجمعة.
 

وتضررت جزيرة "ساموس"، بشرق بحر "إيجه" بشكل خاص بسبب حرائق في فصل الصيف، على مدى الأعوام الـ20 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "تو بروتو ثيما" اليونانية.

وعمل رجال الإطفاء اليونانيون جاهدين لاحتواء إجمالي من 39 الحرائق الهائلة بجميع أنحاء اليونان، بما في ذلك جبهة كبيرة في المنطقة القريبة في بلدية لوفروس بأولمبيا القديمة، وفقا لما ذكرته فرقة الإطفاء اليونانية.

وحذر جهاز الحماية المدنية في البلاد من أن خطر اندلاع حرائق في العديد من أنحاء اليونان كبير للغاية.

وتعاني اليونان كل صيف من حرائق غابات مدمرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وإشعال الحرائق عمدا في العديد من الحالات.

و قد تصاعدت التوترات بالفعل بعد أن حذر علماء في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية من أن الطلب المتزايد على منتجات الأخشاب يخاطر بتعطيل أهداف المناخ في أوروبا من خلال الإضرار بمصرف كربوني مهم.
 

الفنادق والمساكن حريق هائل اليونان درجات الحرارة الطقس

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وائل لطفي

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