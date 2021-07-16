الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين: يجب على روسيا والصين مواجهة كورونا و«الفيروسات السياسية»

فيروس
فيروس

قال وزير خارجية الصين وانج يي، إن إحدى مهام التعاون العملي بين بلاده وروسيا، هي المواجهة المشتركة لوباء كوفيد، والتعاون في مكافحة "الفيروس السياسي".


وأضاف الوزير الصيني -خلال لقاءه نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة وفقا لقناة "روسيا اليوم": "يجب على الجانبين التعاون مع المجتمع الدولي في تعميق التعاون في مجال التطعيم ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الوحدة والتعاون في مكافحة الفيروس السياسي".


وشدد وانج يي - خلال اللقاء الذي تم على هامش المؤتمر الدولي "آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. التحديات والإمكانيات"، والذي يعقد في العاصمة الأوزبكستانية طشقند-، على ضرورة تصدي الصين وروسيا لمحاولات تدخل القوى الخارجية في شؤونها الداخلية، وتنسيق المواقف في مجلس الأمن الدولي ومنظمة شنغهاي للتعاون .


ودعا الوزير الصيني إلى تعميق تعاون الطرفين في الشؤون الإقليمية، وتسهيل عودة أفغانستان إلى طريق السلام، ومواجهة استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي تنتهجها الولايات المتحدة والغرب "المفعمة بأفكار الحرب الباردة".


وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم، إن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستويات غير مسبوقة، وصارت مثالا للتفاعل في الشراكة الاستراتيجية.

 

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وائل لطفي

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