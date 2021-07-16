ضبط العديد من المنشآت المخالفة للاشتراطات البيئية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال حماية الثروة الزراعية و الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية من ضبط 3 مصنع ومخزن بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 169,913 طن أسمدة ومخصبات زراعية- 3200 طن أعلاف حيوانية- 187 عبوة مبيدات زراعية، بدون ترخيص ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بنطاق مديرية أمن البحيرة.

ونجحت الجهود برئاسة اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، في مجال حماية البيئة والتفتيش البيئي، في ضبط 17 منشأة صناعية، لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط - شهادات صحية - سجل الحالة البيئية، وعدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة والسائلة- ارتفاع نسبة الصوت عن الحدود المسموح بها - انبعاث غبار وأتربة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديريتي أمن الدقهلية والقليوبية.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح بها قانوناً) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال مكافحة إلقاء مخلفات تم ضبط 2) قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط 11 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

وأثمرت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط 16 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 80 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.