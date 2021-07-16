«الصحة» تنشر فرقا للتوعية بمراكز تجميع البلازما وأهمية التبرع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار عمل فرق التوعية التي تم تخصيصها للتواصل المجتمعي بمراكز تجميع البلازما لتشجيع وحث المواطنين على التبرع.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الفرق مهمتها تعريف المواطنين وتوعيتهم بأهمية وشروط التبرع، وكذلك استمرار التبرع الدوري بالبلازما بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على الانتهاء من جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمركز تمهيدًا لاستقبال المتبرعين، حيث يعمل المركز بطاقة استيعابية 17 كرسي وجهاز لفصل البلازما، ووحدة تبريد لحفظ البلازما بسعة تخزينية أكثر من 4 آلاف كيس بلازما، مشيرًا إلى ميكنة جميع الخدمات بكافة مراكز تجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتخلص الآمن من النفايات الخطرة وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، مشددة على أهمية متابعة الصيانة الدورية لجميع الأجهزة.

وذكر "مجاهد أن الوزيرة أشادت بمستوى تجهيزات مراكز تجميع البلازما وفقًا للمعايير العالمية وبالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال، كما وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية والقائمين على تجهيز مراكز تجميع البلازما، مؤكدة لهم أهمية استمرار تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية العاملة بالمشروع القومي للتبرع البلازما لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في العمل بتلك المراكز.