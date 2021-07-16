الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

تردد قناة تكبيرات العيد 2021.. والمحتوى الذي تقدمه عبر شاشتها

تكبيرات العيد
تكبيرات العيد

تردد قناة تكبيرات العيد 2021 من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث حصدت خلال فترة زمنية وجيزة نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة الرئيسية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة وكيفية ضبط إشارة بثها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والمحتوى الذي تقدمه عبر شاشتها.


تردد قناة تكبيرات العيد 2021

يحرص ملايين من المسلمين بمختلف بقاع الأرض حاليا على ضبط إشارة بث قناة Takberat Eleid على القمر الصناعي المصري نايل سات خاصة مع بداية شهر ذي الحجة و بدأ أداء مناسك الحج والوقوف على جبل عرفات لتذكيرهم بترديد تكبيرات العيد حيث يمكن ضبط إشارة بثها على 10728 واستقطاب أفقي و معامل تصحيح الخطأ 4/3 معدل الترميز 72500 وذلك لاستقبال المحتوى الذي يبث عبر شاشتها بجودة عالية HD للصوت والصورة طوال الـ 24 ساعة حيث تقدم محتواها بشكل متتابع طوال ساعات اليوم ليتمكن متابعيها من مشاهدة ما يرغبون فيه وفقا لمواعيدهم.


طريقة ضبط قناة Takberat Eleid عبر النايل سات

يمكن للراغبين في ضبط تردد إشارة قناة Takberat Eleid عبر القمر الصناعي المصري نايل سات إتباع الخطوات التالية:-

  • الضغط على زر menu بالريموت كنترول
  • اختيار كلمة تركيب أو Installation
  • اختيار قائمة التردد
  • إدخال تردد القناة 10728
  • الضغط على زر الحفظ

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كيفية ضبط قناة تكبيرات العيد عبر نايل سات

المحتوى الذي تعرضه قناة Takberat Eleid عبر شاشتها

يمكن ضبط تردد قناة تكبيرات العيد 2021 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك للاستمتاع بما تقدمه عبر شاشتها من تكبير وتهليل وابتهالات دينية تعد من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2021 خاصة مع قصر موسم الحج هذا العام على 60 ألف حاج فقط من المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط من جميع الجنسيات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا مما تسبب في حرمان المسلمين من أداء فريضة الحج لعدم انتشار العدوى أثناء الزحام لأداء مناسك الطواف والسعي والوقوف بجبل عرفات حيث تنقل القناة بث مباشر لأداء الحجاج الشعائر من داخل المسجد الحرام وعلى جبل عرفات.

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