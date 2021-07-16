القبض على تشكيل عصابي حاول ترويج هيروين بـ 2 مليون جنيه بالمحافظات

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فى جلب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وترويجه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع (قطاع الأمن الوطني -الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات- الإدارة العامة للمساعدات الفنية) قيام تشكيل عصابي ضم 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، و يقوم أحدهم بعقد وتمويل الصفقات، بينما يقوم الثاني باستلام الشحنات ونقلها تمهيداً لترويجها على عملائهم، ويقوم المتهم الثالث بتخزين تلك المواد بالمخازن السرية المهيئة والمعدة سلفاً.

ضبط المتهمين

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن المركزي- الأمن العام) ومديريتي أمن (القليوبية، الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة و تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالي- سيارة- 2 هاتف محمول)، كما تم ضبط آخر بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الثالث "جارى تكثيف الجهود لضبطه" والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، واستخدامهما للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج،

وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.