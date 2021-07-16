أسعار الزيت في السوق المحلي المصري اليوم

استقرت أسعار زيوت الطعام في السوق المحلي المصري اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، بينها (زيت الذرة الخام - المكرر) وأيضا زيت عباد الشمس المكرر.



سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر زيت الذرة الخام استقرارًا عند 16,500 جنيه للطن، كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر ليسجل 22,000 جنية للطن، واستقر سعر زيت عباد الشمس المكرر عند 24,000 جنيه للطن .

أسعار الزيت للمستهلك (للكيلو)

جاءت أسعار زيت الطعام على حسب الشركة ونوع الزيت بالنحو التالى :

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٧.٩٥ جنيهًا.

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٣.٤٥ جنيهًا.

زيت عباد الشمس ٩٠٠ مل ٣٢.٩٥ جنيهًا.

زيت للقلي ٩٠٠ مل ٢٣.٤٥ جنيهًا.

وكشف المهندس محمود نجيب، العضو المنتدب الفني لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن هناك خطة استثمارية لتطوير وحدة تكرير الزيوت بمصنع الشركة في كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك من خلال رفع كفاءة الوحدة من 200 طن يوميا حاليا إلى 500 طن يوميا بعد التطوير.

وقال على هامش جولة المكتب الإعلامي لوزارة التموين بحضور عدد من الصحفيين، مطلع الشهر الجاري، إن تكلفة عملية تطوير وحدة تكرير الزيوت بمصنع كفر الزيات لن تقل عن 120 مليون جنيه، موضحا أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تنتج 15 ألف طن زيت شهريا من خلال 4 مصانع تابعة لها وهي مصنع كفر الزيات ومصنع كفر الشيخ و مصنعين في الإسكندرية.

وأضاف أن إنتاج الشركة من الزيوت يذهب بالكامل إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة بكمية 6 آلاف طن، والشركة العامة لتجارة الجملة 4 آلاف طن، والكميات الأخرى موزعة بواقع ألف طن لكل من الأهرام و النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، لطرحه على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى السوق المحلية .

وتابع نجيب أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ببدء عمل زراعات تعاقدية، وتم دعوة كل شركات استخلاص الزيوت سواء قطاع عام أو خاص وتم الاتفاق على بدء استخلاص البذور الزيتية من بذوره مزروعة محليا وتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة التموين لمتابعة ذلك مع المختصين.

واختتم أن اللجنة استقرت على البدء في زراعة 100 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد، كمرحلة أولي و ترتفع إلى 250 ألف فدان في المرحلة الثانية لكل من الصويا والعباد، على أن تشتري الشركة القابضة للصناعات الغذائية المحصول وتقوم باستخلاص الزيوت وينتج عنه زيت يتم استخدامه في التكرير وتعبئة الزيوت وجزء منه يستخدم كعلف.