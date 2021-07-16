الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الزيت في السوق المحلي المصري اليوم

زيت الطعام
زيت الطعام

استقرت أسعار زيوت الطعام في السوق المحلي المصري اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، بينها (زيت الذرة الخام - المكرر) وأيضا زيت عباد الشمس المكرر.


سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر زيت الذرة الخام استقرارًا عند 16,500 جنيه للطن، كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر ليسجل 22,000 جنية للطن، واستقر سعر زيت عباد الشمس المكرر عند 24,000 جنيه للطن .

أسعار الزيت للمستهلك (للكيلو)

جاءت أسعار زيت الطعام على حسب الشركة ونوع الزيت بالنحو التالى :

زيت ذرة  ٩٠٠ مل ٣٧.٩٥ جنيهًا.

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٣.٤٥ جنيهًا.

زيت عباد الشمس  ٩٠٠ مل ٣٢.٩٥ جنيهًا.

زيت للقلي ٩٠٠ مل ٢٣.٤٥ جنيهًا.

وكشف المهندس محمود نجيب، العضو المنتدب الفني لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن هناك خطة استثمارية لتطوير وحدة تكرير الزيوت بمصنع الشركة في كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك من خلال رفع كفاءة الوحدة من 200 طن يوميا حاليا إلى 500 طن يوميا بعد التطوير.

وقال على هامش جولة المكتب الإعلامي لوزارة التموين بحضور عدد من الصحفيين، مطلع الشهر الجاري، إن تكلفة عملية تطوير وحدة تكرير الزيوت بمصنع كفر الزيات لن تقل عن 120 مليون جنيه، موضحا أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تنتج 15 ألف طن زيت شهريا من خلال 4 مصانع تابعة لها وهي مصنع كفر الزيات ومصنع كفر الشيخ و مصنعين في الإسكندرية.

وأضاف أن إنتاج الشركة من الزيوت يذهب بالكامل إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة بكمية 6 آلاف طن، والشركة العامة لتجارة الجملة 4 آلاف طن، والكميات الأخرى موزعة بواقع ألف طن لكل من الأهرام و النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، لطرحه على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى السوق المحلية .

وتابع نجيب أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ببدء عمل زراعات تعاقدية، وتم دعوة كل شركات استخلاص الزيوت سواء قطاع عام أو خاص وتم الاتفاق على بدء استخلاص البذور الزيتية من بذوره مزروعة محليا وتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة التموين لمتابعة ذلك مع المختصين.

واختتم أن اللجنة استقرت على البدء في زراعة 100 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد، كمرحلة أولي و ترتفع إلى 250 ألف فدان في المرحلة الثانية لكل من الصويا والعباد، على أن تشتري الشركة القابضة للصناعات الغذائية المحصول وتقوم باستخلاص الزيوت وينتج عنه زيت يتم استخدامه في التكرير وتعبئة الزيوت وجزء منه يستخدم كعلف.

وزارة التموين وزارة الزراعة كفر الشيخ الإسكندرية القابضة للصناعات بطاقات التموين محافظة الغربية البطاقات التموينية السوق المحلي الشركة القابضة تجارة الجملة المصري اليوم العامة لتجارة الجملة وزارة التموي الشركة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

«الصحة» تناشد المواطنين: تبرعوا بالدم لتوفير مشتقات البلازما

الاتحاد الأوروبى يكشف تفاصيل جزء من خطته بشأن المناخ

ملف سد النهضة.. الرئيس السيسى ممازحا المصريين: «ما تقلقوش وبلاش هرى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 16-7-2021

رفع كفاءة 1320 منزلا.. إنجازات «صُنَّاع الحياة» في أولى مراحل «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى