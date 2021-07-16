كوريا الجنوبية تسعى للوصول إلى مناعة القطيع بتطعيم 36 مليون شخص حتى سبتمبر

أكدت كوريا الجنوبية، أنها تهدف إلى تطعيم 36 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى سبتمبر القادم؛ لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في 26 فبراير الماضي.

وأفادت السلطات الصحية- وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الجمعة- بتلقي إجمالي 15 مليونا و960 ألفا و609 أشخاص أو 31.1% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات "كوفيد- 19"، من بينهم 122 ألفا و645 شخصا، وتم تطعيم 6 ملايين و326 ألفا و705 أشخاص أو 12.3% من السكان بالكامل حتى أمس.

وتدير كوريا الجنوبية حملة التطعيم بلقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" التي تتطلب جرعتين، ولقاح "يانسن" الذي يتطلب جرعة واحدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة كورونا في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

